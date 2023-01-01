Ooredoo فلسطين تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول 2023

رام الله / سما /

أعلنت شركة Ooredoo فلسطين عن نتائج أدائها وبياناتها المالية للربع الأول من العام 2023 وذلك حسب المهلة القانونية للإفصاح، وأظهرت النتائج نموًا في صافي أرباح الشركة مع نهاية الربع الأول من العام بنسبة زيادة 10% عن ذات الفترة من العام الماضي محققًة 4.3 مليون دولار أمريكي صافي أرباح. وأظهرت النتائج أيضًا ارتفاع قيمة الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والاطفاءات (EBITDA) بنسبة 2% مقارنةً مع ذات الفترة من العام الماضي لتصل إلى 11.2 مليون دولار أمريكي.

وتعقيبًا على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي: "مع الإعلان عن نتائجنا المالية للربع الأول لهذا العام يسعدنا رؤية النمو في الأداء التجاري والإداري والتقني للشركة، حيث حققت Ooredoo فلسطين ارتفاعًا في صافي الأرباح لتبلغ 4.3 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الأول، بالإضافة إلى زيادة قاعدة المشتركين بنسبة 2% لتصل الى ما يزيد عن 1.4 مليون مشترك، وهذه المؤشرات تدل على الخطى الثابتة نحو الارتقاء المستمر بالأعمال وخدمة المشتركين نحو رضى أفضل وأكبر، ونحن نؤمن بأننا نقدم أفضل خدمة مشتركين الأمر الذي يعد من أهم أسباب النجاح ونفتخر بهذا المستوى الملموس من رضا المشتركين عن مختلف الخدمات وآليات تقديمها لهم".

وأضاف د. مرعي، "رغم عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في فلسطين خلال الفترة الماضية إلا أننا استطعنا خلق تقدم جيد على صعيد العمليات البيعية، بالإضافة إلى تطوير تطبيق الهواتف الذكية "حسابي" والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة مما جعل خدمة المشتركين وتلبية احتياجاتهم المتنوعة أكثر سهولة، كما تميزنا بإطلاق حملات تسويقية وإعلانية متنوعة تركز على احتياجات المشتركين، كما بقينا ملتزمين تجاه مجتمعنا بتقديم سلسلة من المساهمات المجتمعية شملت قطاعات الشباب والرياضة عبر اختتام دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة، والدوري الفلسطيني للمحترفين في الضفة، بالإضافة إلى تتويج بطل كأس أبو عمار لكرة القدم، وخلال شهر رمضان المبارك قمنا بتقديم عدد من المساهمات الداعمة لدور رعاية الأيتام في الضفة وقطاع غزة، كما شاركت الشركة في العديد من المناسبات والفعاليات".