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فتوح ينعى الشهيد عدنان ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على جريمة اغتياله

الثلاثاء 02 مايو 2023 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الأسير الشهيد خضر عدنان، الذي ارتقى فجر اليوم الثلاثاء، مضربا عن الطعام منذ 86 يوما، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على جريمة اغتياله.

وقال فتوح في بيان صحفي: "أتقدم باسمي وباسم أعضاء المجلس الوطني بخالص العزاء والمواساة إلى شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات باستشهاد الأسير عدنان، الذي استشهد جرّاء سياسة القتل المتعمد والبطش التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال الفاشية بحق الأسرى.

وتوجه بخالص تعازيه لعائلة الشهيد، ولشعبنا الفلسطيني بفقدان مناضل ضحى بحريته من أجل كرامة وحرية شعبه ووطنة.

وحمّل فتوح الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير عدنان، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على جريمة اغتياله، وانتهاكات حكومة الاحتلال وإدارة سجونه بحق أسرانا البواسل .

#روحي فتوح #المجلس الوطني

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