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الاحتلال يواصل حصار لمدينة أريحا لليوم الـ11على التوالي

الثلاثاء 02 مايو 2023 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حصارها على مدينة أريحا، لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال تواصل نصب حواجزها العسكرية عند مداخل مدينة أريحا ومخارجها الرئيسية، وإيقاف المركبات والشاحنات والتدقيق في هويات الركاب، وإعاقة حركة خروج وتنقل المواطنين والبضائع.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عند المدخلين الشماليين للمدينة بطريقي "هيئة التدريب" و"المعرجات"، إضافة إلى المدخلين الجنوبي والشرقي.

يشار إلى أن الاحتلال أغلق مساء أمس الاثنين، مدخلي مدينة أريحا الشماليين ببوابة حديدية، ومكعبات أسمنتية، كما وضع مكعبات أسمنتية على المدخل الشرقي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير المحرر مجدي عبد القادر محمود عويدات (30 عاما)، بعد أن داهمت منزله في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا، بعد اصابته بأعيرة ناريه.

#الاحتلال #أريحا

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