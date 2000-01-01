رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء:

"يديعوت أحرونوت":

جريمة قتل براء وطفليها آدم وأمير في الطيبة والمتهم بالجريمة الأب محمد مصاروة وعدد القتلى في المجتمع العربي بالداخل ارتفع منذ مطلع العام 64 قتيلا

الدورة الصيفية للكنيست: المفاوضات للتوصل الى تسوية بالجهاز القضائي تصل الى طريق مسدود

نتنياهو يصر على التوصل الى توافقات واسعة

خلاف داخل حاخامات الأحزاب الدينية حول تأجيل قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة بالجيش

المحقق في ملفات نتنياهو الجنائية 1000 و2000 قال في المحكمة ان نتنياهو كذب خلال التحقيق معه

"معاريف":

ارهاب داخل العائلة: جريمة قتل الأم وطفليها في الطيبة

منظمات نسائية تطالب بإقالة بن غفير الذي فشل في حماية النساء والأطفال

قادة المجتمع العربي: على المفتش العام للشرطة ان يستقيل من منصبه بسبب تفشي الجريمة

الحكومة تطلب من المحكمة العليا تأجيل إخلاء الخان الأحمر مرة أخرى

وزير خارجية اسرائيل سيحاول اقناع الاتحاد الاوروبي باتخاذ خطوات قاسية ضد إيران

"هآرتس":

العنف في المجتمع العربي يتفاقم ولا أحد يتحمل المسؤولية

الولايات المتحدة تخشى من قيام اسرائيل بمفاجأتها بإيران

بن غفير يلقي كلمة ويمجد القاتل باروخ غولدشتاين وكهانا

امنستي: اسرائيل تستعمل اجهزة التعرف على الفلسطينيين من خلال تصويرهم لترسيخ الأبرتهايد

منظمة "عتيرت كوهنيم الاستيطانية" تخطط لبناء حي في القدس الشرقية