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حداد عام واضراب في عدة محافظات لروح الشهيد خضر عدنان

الثلاثاء 02 مايو 2023 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حداد عام واضراب في عدة محافظات لروح الشهيد خضر عدنان



رام الله / سما /

 أعلنت عدة محافظات الحداد العام والاضراب الشامل على روح الشهيد الاسير خضر عدنان الذي كان مضربا عن الطعام منذ 87 يوما.

واعلنت القوى في كل من بيت لحم والخليل ورام الله ونابلس وطولكرم والقدس الاضراب الشامل حدادا على روح الشهيد، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

وهناك دعوات لوقفة غضب في ساحة المهد الساعة 11:30 صباحا.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى أن الطاقم القانوني علّق العمل اليوم أمام محاكم الاحتلال احتجاجا على استشهاد خضر عدنان.

بدوره قام الاتحاد العام للمعلمين باعلان الإضراب الشامل، كما اعلن مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيت لحم تعليق الدوام اليوم.

وقرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم المدنية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة المدنية والنيابات العسكرية طيلة اليوم الثلاثاء، ودعوة الزملاء والزميلات للمشاركة في الفعاليات الوطنية الاحتجاجية على جريمة الاغتيال الصامت للشهيد خضر عدنان.

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