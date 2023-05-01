خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي (فيديو)

حلب/سما/

استهدف عدوان إسرائيلي بقصف صاروخي، مساء اليوم، مطار حلب الدولي شمالي سوريا مساء اليوم الاثنين، أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وأفادت وسائل اعلام سورية، بخروج المطار عن الخدمة بسبب أضرار جسيمة أصابت المدرج جراء استهدافه بصواريخ إسرائيلية أطلقت من طائرات حربية من أجواء المياه الدولية المقابلة للشواطئ السورية.

وأعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، عن سماع أصوات انفجارات في محيط مدينة حلب، وأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط المدينة.

ووفقا لمراسل الهيئة: "دفاعاتنا الجوية تصدت للعدوان الإسرائيلي وأسقطت عددا من صواريخه".

وأفادت قناة الميادين بأنّ العدوان الإسرائيلي استهدف محيط مطار حلب الدولي وبلدة السفيرة في ريف حلب الجنوبي.

ومنذ أيام، تصدّت وسائط الدفاع الجوي السوري، لصواريخ العدوان الإسرائيلي الذي ضرب مدينة حمص، وأسقطت بعضها.

وقالت وزارة الدفاع السورية إنّ العدو الإسرائيلي نفّذ عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى إصابة 3 مدنيين بجروح، واحتراق محطّة وقود بالإضافة إلى احتراق عدد من الصهاريج والشاحنات.

وفي 24 نيسان/ أبريل الجاري، قصف العدو الإسرائيلي موقع "قرص النفل" غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي بـ 12 قذيفة دبابة.

وقالت وزارة الدفاع السورية إنّ العدو الإسرائيلي نفّذ عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى إصابة 3 مدنيين بجروح، واحتراق محطّة وقود بالإضافة إلى احتراق عدد من الصهاريج والشاحنات.

وفي 24 نيسان/ أبريل الجاري، قصف العدو الإسرائيلي موقع "قرص النفل" غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي بـ 12 قذيفة دبابة.