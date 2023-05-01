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حماس تعزي عائلة الطفل "قطيط" وتؤكد أن القانون سيأخذ مجراه

الإثنين 01 مايو 2023 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعزي عائلة الطفل "قطيط" وتؤكد أن القانون سيأخذ مجراه



غزة/سما/

 توجّه وفد قيادي رفيع المستوى يضم قيادات بارزة من حركة المقاومة الإسلامية حماس، وقيادة لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة، إلى ذوي الطفل محمد نضال حسن قطيط "أبو جزر"، الذي وافته المنية مساء اليوم في مدينة أصداء الترفيهية.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ا. زكريا أبو معمر في كلمة أمام ذوي الطفل الفقيد على التضامن التام مع العائلة وأن التسليم بقضاء الله وقدره، والرضا التام به، لا يعني عدم التوقف أمام المسئوليات. 

وأبلغ العائلة رسميًا أن مجلس إدارة مدينة أصداء الترفيهية، والجهات المسئولة عنها بدأت العمل مع كافة الجهات الرسمية والعشائرية وفقًا للقانون، واحترامًا لعائلة الطفل الفقيد، وأنها ستقف عند مسؤولياتها في هذا الحادث الأليم والمؤسف.

 وعبّر مختار العائلة الأستاذ المستشار صالح قطيط "أبو جزر" في كلمة باسم العائلة عن تقدير وشكر العائلة لهذه الزيارة الكريمة.

 وأكد على أن العائلة ليست في خصام مع أحد، ونرفض أي استغلال لهذا الحادث، ونقدر موقف مجلس إدارة مدينة أصداء الترفيهية الذي أصدر بياناً رسمياً أعلن فيه وقوفه عند مسئولياته إزاء هذا الحادث الأليم الذي فقدت فيه العائلة ابنها الفقيد والعائلة تؤكد على ذلك. 

#حماس

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