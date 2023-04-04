تقرير يرصد انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في الضفة خلال نيسان الماضي

غزة/سما/

أصدرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو ،تقريرها الشهري لانتهاكات الاحتلال الأسرائيلي بحق التجمعات البدوية التي تعاني من ظروف معيشية صعبة وقاسية للغاية،وتواجه بشكل يومي مخططات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه،ويعيش سكان التجمعات البدوية في فلسطين في حالة مواجهة خطيرة جدًا في ظل ممارسات القمع الصهيونية، ومحاولات التهجير المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي و المستوطنين بحق سكان هذه المناطق ، اذ تمارس سلطات الاحتلال شتى انواع التميز العنصري عليهم،وتصادر ممتلكاتهم وتحرمهم من البناء على ارضهم و ممارسة نشاطهم، الأمر الذي دعا منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو الى فضح وكشف ممارسات الاحتلال اللاانسانية بحق هذه المناطق، كما وتدعو إلى توفير الحماية الدولية للتجمعات البدوية ،وتدعو مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الدولية والحقوقية ووسائل الإعلام للقيام بدورها في حماية هذه التجمعات ،وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لسكان لهذه التجمعات ، وأن تأخذ وسائل الإعلام دورها الحقيقي في إظهار معاناة هذه التجمعات وتفعيل العمل الجماهيري المقاوم دفاعاً عن التجمعات البدوية

وأورد التقرير انتهاكات الاحتلال الأسرائيلي كما يلي:-

أولا:انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق تجمعات مدينة القدس .

في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها الفلسطينيون في مدينة القدس, يعاني سكان التجمعات البدوية في الضفة الغربية والقدس من اعتداءات يومية من قبل سلطات الاحتلال, وعنف وإرهاب المستوطنين ويهددهم خطر التهجير القسري والترحيل باستمرار.

10/4/2023 قوات الاحتلال الأسرائيلي تقتحم التجمع البدوي غرب بيت حنينا،وتقوم بتصوير منازل المواطنين شمال غرب القدس . 14/4/2023 قوات الاحتلال الاسرائيلي تداهم التجمع البدوي بجوار الجيب شمال غرب القدس. 26/4/2023 قوات الاحتلال تقتحم تجمع عرب العراعرة جنوب قرية الجيب وتجري تفيتش في منازلهم. 28/4/2023 مجموعة من المستوطنين تتجول بين بيوت السكان في تجمع وادي قطيف شرق القدس.

ثانيا: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق التجمعات البدوية في محافظة نابلس.

12/4/2023 قوات الاحتلال الاسرائيلي تجري تفتيش لبيوت المواطنين في تجمع عرب الكعابنة شرق قرية دوما .

ثالثا: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق التجمعات البدوية في محافظة الخليل.

4/4/2023 مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام واصابة المواطن يوسف حماد عليان عوض بكسر في قدمه في تجمع سادة الثعلة في مسافر يطا جنوب الخليل. 4/4/2023 مستوطنون يجبرون الرعاة على مغادرة مراعيهم في منطقة عين البيضا في مسافر يطا جنوب الخليل . 16/4/2023 مستوطنون يستولون على خيمة للمواطن علي حمامدة بمنطقة ماعين في مسافر يطا جنوب الخليل. 18/4/2023 مستوطنون يطاردون رعاة الاغنام من عائلة الجبارين في منطقة شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل. 18/4/2023 قوات الاحتلال تداهم منزل المواطن خليل ابو عرام في قرية التواني بمسافر يطا جنوب الخليل. 23/4/2023 مستوطنون يشرعون باعمال حفر في قرية بيرين في مسافر يطا جنوب الخليل. 29/4/2023 مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية من القمح والشعير في منطقة عرب الكعابنة(الزويديين) شرق يطا. 29/4/2023 الاحتلال يعتقل اكرم وعلي طعيمات وعودة الله وعودة طعيمات من منطقة عرب الكعابنة(الزويديين) شرق يطا.

رابعا: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق التجمعات البدوية في محافظة بيت لحم.

8/4/2023 مستوطنون يهاجمون رعاة الاغنام في كيسان شرق بيت لحم ويصيبون المواطن عطاالله ابراهيم عبيات. 15/4/2023 تقتحم عرب الرشايدة شرق بيت لحم وتجري اعمال تفتيش لمنازل المواطنين . 17/4/2023 قوات الاحتلال تداهم عرب العزازمة شرق بيت لحم وتجري تفتيش لمنازلهم.

خامسا: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق التجمعات البدوية في محافظة أريحا والأغوار.

4/4/2023 مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة غرب تجمع نبع العوجا البدوي شمال اريحا. 9/4/2023 قوات الاحتلال تهاجم المواطنين في الخربة الفوقا في قرية العوجا شمال أريحا. 16/4/2023 قوات الاحتلال تقتحم تجمع عرب الطريفات شمال غرب اريحا وتجري اعمال تقتيش لمنازل المواطنين . 23/4/2023 مستوطنون ينصبون كمائن بجانب بيوت المواطنين في تجمع راس العين البدوي شمال غرب اريحا. 26/4/2023 قوات الاحتلال تقتحم تجمع عرب الزايد شمال اريحا. 27/4/2023 مستوطنون برفقة قوات الأحتلال الأسرائيلي يقتحمون تجم عرب المليحات في المعرجات/شمال غرب اريحا.

سادسا: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق التجمعات البدوية في محافظة طوباس.

7/4/2023 مستوطنون يحتشدون بالقرب من قرية عين البيضا في الاغوار الشمالية. 7/4/2023 مستوطنون يهاجمون المواطنين ويحرقون ممتلكات للسكان في خربة حمصة التحتا في الاغوار الشمالية. 9/4/2023 قوات الاحتلال تغلق الطريق الواصل الى الرأس الاحمر بوضع بوابة حديدية في الاغوار الشمالية. 9/4/2023 قوات الاحتلال تغلق الطريق الواصل بين خربة ابزيق وقرية بردلة في الاغوار الشمالية. 9/4/2023 قوات الاحتلال تحفر خندقا في سهل البقيعة شرق قرية عاطوف . 9/4/2023 مستوطنون يهاجمون مساكن المواطنين في تجمع عين الحلوة واعتدت على ممتلكاتهم ودمرت خلايا للطاقة الشمسية في الاغوار الشمالية. 18/4/2023 قوات الاحتلال تواصل اغلاق حاجز الحمرا ويشدد من اجراءاته ضد التجمعات البدوية في الاغوار الشمالية. 23/4/2023 مستوطنون يلاحقون الرعاة في منطقة عين الساكوت بالاغوار الشمالية. 25/4/2023 قوات الاحتلال تخطر المواطنين هلال ومحمد عادل دراغمة بهدم منشأتهم السكنية خلال سبعة ايام في عين الحلوة بالاغوار الشمالية. 25/4/2023 قوات الاحتلال تخطر بهدم غرفتين من الطوب للمواطن جعفر عبد الباسط بشارات في حمصة التحتا بالاغوار الشمالية. 26/4/2023 مستوطنون يشرعون باقامة بؤرة استيطانية جديدة في عين الساكوت بالاغوار الشمالية . 26/4/2023 قوات الاحتلال تسلم اخطارات بهدم منزلين في الفارسية وعين الحلوة بالاغوار الشمالية. 26/4/2023 مستوطنون يقتحمون منطقة ينابيع الدير شرق قرية العين البيضا في الاغوار الشمالية. 27/4/2023 قوات الاحتلال تطرد ثلاث عائلات بحجة اجراء تدريبات عسكرية من خربة ابزيق بالاغوار الشمالية. 27/4/2023 اصابة اربعة مواطنين من جراء اعتداءات المستوطنين عليهم واستهداف المزارعين ورعاة الاغنام في خربة الساكوت بالأغوار الشمالية. 28/4/2023 قوات الاحتلال تقتحم حمصة الفوقا وتستولي على صهريج مياه للمواطن ياسر محمود ابو الكباش في الاغوار الشمالية. 29/4/2023 قوات الاحتلال تخطر بازالة خيمة ووحدة طاقة شمسية وخزان مياه للمواطن فوزي يوسف ابو مطاوع في خربة الدير بالاغوار الشمالية.

سابعا: انتهاكات الاحتلال الأسرائيلي بحق التجمعات البدوية في محافظة رام الله

10/4/2023 مستوطنون يسيطرون على نبع عين الرشاش شرق قرية المغير ويشقون طريقا يوصل الى النبع شرق قرية المغير شمال شرق رام الله .

15/4/2023 مستوطنون يهاجمون قطيع من الاغنام ويسرقون ويذبحون بعضها شرق قرية ترمسعيا شمال محافظة رام الله. 19/4/2023 قوات الاحتلال تسلم المواطنين عطا موسى ومخلص شهوان اخطارين بوقف العمل والبناء في بركسين لتربية الماشية في نعلين غرب رام الله . 22/4/2023 قوات الاحتلال تقوم بعرض خارئط وتصوير بيوت المواطنين في تجمع عين سامية البدوي شمال شرق رام الله.

ويهدف التقرير الى تسليط الاضواء على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق التجمعات البدوية ،من خلال رصد الانتهاكات وتوثيقها بشكل دوري من قبل الباحثين في منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو،وبالأعتماد على ما هو موثق في الصحف ووسائل الأعلام ،ومن خلال الزيارات الميدانية التي تنفذها منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو للتجمعات البدوية،والاستماع الى شهادات الأهالي ممن تعرضوا للانتهاكات،كما ويهدف الى زيادة الوعي لدى الرأي العام بأهميةالدفاع عن التجمعات البدوية وتعزيز صمودهم بوجه اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين،الذين يسعون بلا هوادة الى تضييق الخناق على سكان هذه التجمعات البدوية لخلق بيئة طاردة لهم وترحيلهم،وتدعو منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو الى الوقوف مع سكان هذه التجمعات وحمل قضيتهم على محمل الجد, في سبيل تعزيز صمودهم على ارضهم والتصدي لانتهاكات سلطات الاحتلال ومستوطنيه ومواجهة الاثار الكارثية للممارسات الاسرائيلية بحق سكان التجمعات البدوبة،كما وتطالب المؤسسة مشاركة الشعب الفلسطيني بكل اطيافه و مؤسساته في حمل قضية سكان هذه التجمعات والدفاع عنها, وتتوجه المؤسسة الى كافة وسائل الاعلام الشروع في فضح جرائم الاحتلال بحق سكان هذه التجمعات وتسليط الضوء عليها, ونقل معاناة السكان هناك للرأي العام ،كما وتدعو المنظمة الى ضرورة دعم صمود سكان هذه التجمعات من خلال مشاريع تخدم سكان هذه المناطق.

ويسكن البدو في انحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس خاصة على المرتفعات الشرقية للضفة،ويعتبرون من السكان الأصلانيين لهذه المناطق،والتي تحميهم الاتفاقيات الدولية ،وقواعد القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.