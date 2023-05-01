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الاحتلال يفرج عن صيادين اعتقلهما صباحاً في بحر غزة

الإثنين 01 مايو 2023 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن صيادين اعتقلهما صباحاً في بحر غزة



غزة/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم الاثنين، عن الصيادين الشقيقين عمران وإبراهيم بكر عن طريق معبر بيت حانون بعد اعتقالهما في وقت سابق اليوم.

وأفاد منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر، أن الاحتلال أفرج عن الصيادين الشقيقين بكر، علماً أن إبراهيم مصاب برصاص مطاطي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل في وقت سابق اليوم، صيادين اثنين في بحر غزة، بزعم أنهما تجاوزا المنطقة المسموح بها للصيد.


وأضاف أن الاحتلال أصاب الصياديْن الشقيقين خلدون ورجب خالد أبو ريالة بأعيرة مطاطية أحدهما أصيب في الرأس بحالة متوسطة وحاصر قارب آخر غرب السودانية.

#غزة #بحر غزة

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