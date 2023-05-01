15 مليون دولار خسائر المزارعين بسبب حصار الاحتلال على أريحا

أريحا/سما/

قال عضو الامانة العامة للاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين، جوده اسعيد، إن خسائر المزارعين تجاوزت 15 مليون دولار، وذلك جراء الحصار المتواصل التي تفرضه قوات الاحتلال على اريحا لليوم العاشر على التوالي.

واضاف اسعيد خلال جولة قام بها بمرافقة محطات وقنوات اعلامية، أن الحصار الذي فرضته سلطات الاحتلال على الدخول والخروج من اريحا يؤثر على جميع القطاعات، وخاصة الزراعي والسياحي والانشائي، بالاضافة الى التاثير سلبا على حركة السفر عبر معبر الكرامة، بحيث يعاني المسافرون جراء سياسة الاغلاقات وتعطيل المرور، وخاصة المواطنين من اصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون الأمرين جراء الانتظار على الحواجز لساعات طويلة تحت اشعة الشمس، دون وجود مرافق او خدمات .

المزارع محمد ابو شوشة وبكل مرارة القى بصناديق محصول البندورة على الأرض، والتي عادت من سوق الخضار ولم يتمكن من تسويقها في سوق الخضار المركزي في اريحا، جراء منع وعدم تمكن التجار من الدخول والخروج واعاقة تنقلهم .

كما قام ابو شوشه كغيره من المزارعين بقطع المياه عن مزرعة الباذنجان وهجرها، لأن منتوجها لم يعد بالامكان تسويقه .

المزارع محمد الطوري، والذي يزرع مساحة كبيرة بالشمام والبندورة والفلفل والبطيخ، وقف امام مزرعة الشمام التي لم يجمع محصولها وحرقته اشعة الشمس، مؤكدا ان الموسم السابق والموسم الحالي مني بخسارة كبيرة، وان الأسعار انخفضت الى درجة كبيرة، حيث بيع صندوق الفلفل الاخضر بمبلغ 10 شواقل، بينما تم تسويقه قبل الحصار بمبلغ 80 شيقلا.

اما مزارع البطيخ فيصل صقر عاصي، والذي جمع محصول البطيخ، فقد تحدث عن خسائر كبيرة لحقت بمحصول هذا العام، بحث وصل سعر كيلو البطيخ الى شيكل واحد، بينما تم بيعه سابقا ب 4 شواكل.

وتم خلال الجولة مشاهدة نسبة وكمية كبيرة من المنتجات الزراعية قد ضربتها اشعة الشمس، وتركت في المزارع على الأرض دون ان يقوم المزارعون بقطفها جراء الاغلاقات المتتالية لمحافظة اريحا، ولأن تكلفة جمع المحصول ونقله لا تغطي المصاريف التي دفعها المزارع واستثمرها في هذا الفصل الزراعي .

وتواصل قوات الاحتلال وضع حواجزها العسكرية على مداخل مدينة أريحا ومخارجها الرئيسة، وإيقاف المركبات والتدقيق في هويات الركاب.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وضعت مكعبات إسمنتية جديدة على المدخل الشرقي للمدينة، إلى جانب الحواجز المقامة على مداخلها الشمالية (هيئة التدريب والمعرجات) والجنوبي، والشرقي.

وفي وقت لاحق، مساء اليوم، أغلقت قوات الاحتلال مدخلي مدينة أريحا الشماليين، ببوابة حديدية، ومعكبات أسمنتية. ونقل مراسلنا عن مصادر أمنية، قولها إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية في "طريق البنانا لاند" المؤدية إلى طريق المعرجات، ووضعت مكعبات أسمنتية في طريق "هيئة التدريب" المؤدية إلى قرية العوجا.