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الاحتلال يخطر بهدم غرفة وبركة زراعية شمال الخليل

الإثنين 01 مايو 2023 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بهدم غرفة وبركة زراعية شمال الخليل



الخليل/سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بهدم غرفه وبركه زراعيه في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وتعود ملكية الغرفة والبركة المستهدفة للمزارع غسان بريغيث، الذي أفاد بوضع قوات الاحتلال اخطارا للمرة الثانية بهدم غرفة مبنيه من الإسمنت والزينكو، وبركة زراعية سعتها 500 كوب، يملكهما في منطقة "ثغرة الشبك" خلف جامعة خضوري ومدرسة العروب الزراعية شرق بيت أمر، وأمهلوه عشرة أيام لتنفيذ عملية الهدم.

جانب من المزرعة المخطرة بالهدم

وأضاف بريغيث، أن عملية الهدم ستلحق اضرارا فادحة بمزرعته التي تمتد على عدة دونمات من البيوت البلاستيكية، وحقول الخضروات المروية، وحقول الكرمة واللوزيات.

 

#الخليل #الاحتلال

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