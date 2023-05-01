إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

جنين/سما/

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، واعتقل شاب، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت الشاب محمد يوسف أحمد عطاطرة بعد مداهمة منزله، ما أدى الى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.

وتتعرض قرية رمانة بصورة شبه يومية لاقتحامات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونصب حواجز عسكرية داخل شوارعها وفي محيطها.