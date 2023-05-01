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شاهد: مبابي يسجل أحد أغرب الأهداف في الموسم الحالي

الإثنين 01 مايو 2023 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: مبابي يسجل أحد أغرب الأهداف في الموسم الحالي



وكالات/سما/

أحرز نجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، واحدا من أغرب الأهداف في الموسم الحالي، وذلك خلال مباراة فريقه ضد ضيفه لوريان، أمس الأحد في المرحلة الـ33 من الدوري الفرنسي.

وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم لوريان بهدف دون رد، ارتكب حارس الأخير، السويسري إيفون مفوغو خطأ كارثيا استفاد منه مبابي ليسجل هدف التعديل لسان جيرمان.

وقام مفوغو بوضع الكرة على الأرض وثبتها على الرغم من عدم إطلاق الحكم صفارته، فاستفاد المهاجم الدولي الفرنسي لينقض عليها ويحولها في الشباك في الدقيقة 29.

ورفع مبابي رصيده في صدارة الهدافين إلى 23 هدفا، بفارق هدفين عن الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل.

ورغم تلقيه هذا الهدف الغريب، فقد نجح لوريان في انتزاع الفوز من ملعب سان جيرمان بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز العاشر.

أما سان جيرمان، فما زال يحافظ على صدارة الدوري بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه مارسيليا وذلك قبل خمس مراحل فقط من ختام منافسات المسابقة.

#كيليان مبابي

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