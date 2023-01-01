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شاهد: زيارة مفاجئة من ميسي إلى الرياض

الإثنين 01 مايو 2023 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: زيارة مفاجئة من ميسي إلى الرياض



وكالات/سما/

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، بشكل مفاجئ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة الرياض السعودية بحسب ما ذكرت تقارير صحفية.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول ميسي إلى الرياض رفقة زوجته أنتونيلا وأبنائه.
 


ورحب وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، بالأسطورة الأرجنتيني، في العاصمة السعودية الرياض، باعتباره سفيرا للسياحة بالمملكة.

وكتب الخطيب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "يسعدني أن أرحب بسفير السياحة السعودي ليونيل ميسي وعائلته في إجازته الثانية في السعودية".
 


وتابع الوزير: "يسعدنا مشاركة ترحيبنا السعودي الأصيل معكم جميعا".

وأثارت زيارة ميسي إلى السعودية حماس الكثير من مشجعي كرة القدم، خاصة أن "البرغوث" ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى العديد من الأندية في الدوري السعودي، في مقدمتها الهلال.

يذكر أن عقد ليونيل ميسي ينتهي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وقد يحسم مستقبله قريبا.

#ميسي الرياض #السعودية

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