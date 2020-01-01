مشروع استيطاني يمهد لضم مستوطنات في الضفة إلى القدس.. حماس: مخطط إجرامي

القدس المحتلة/سما/

شرعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إجراءات تمهد لتدشين مشروع استيطاني يهدف إلى ضم مستوطنات تقع في الضفة الغربية إلى بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الإجراءات التي شرعت فيها إسرائيل تعد مقدمة لبناء المشروع الاستيطاني "E1"، شمال شرقي القدس، الذي يهدف بشكل خاص إلى إيجاد تواصل استيطاني بين القدس ومستوطنة "معالي أدوميم"، التي تعد أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، وتقع شمال شرقي المدينة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من أجل إنجاز هذا المشروع، وضعت سلطات الاحتلال مخططاً لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة، عبر تدشين شارع خاص بهم يمكنهم من الانتقال من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، مع العلم أن الشارع الذي يصل طرفي الضفة يمر حالياً عبر المنطقة التي سيدشن فيها مشروع "E1".

ولفتت الصحيفة إلى أن تدشين شارع منفصل للفلسطينيين سيمكن سلطات الاحتلال من الشروع في بناء جدار عازل حول المستوطنات التي ستُربط بالقدس عبر بناء "E1". وذكرت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجنبت حتى الآن البناء في المنطقة الفاصلة بين القدس ومستوطنة "معالي أدوميم" خوفاً من ردة فعل المجتمع الدولي.



وحسب الصحيفة، فإن وزير الأمن السابق نفتالي بينت هو الذي أمر، في 2020، بالشروع في بناء الشارع الذي خصص للفلسطينيين تمهيداً لبناء مشروع "E1".

وأضاف المصدر ذاته أنه على الرغم من أن الشارع يمر في مناطق الضفة الغربية، إلا أن شركة تابعة لبلدية الاحتلال في القدس ستنفذه، مشيرة إلى أن الشارع يمر بشكل جزئي في منطقة "ب"، وهي إحدى مناطق الضفة الغربية التي ليست لإسرائيل صلاحيات مدنية فيها، كما ينص اتفاق أوسلو.

ونقلت الصحيفة عن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن الشروع في بناء مشروع "E1" يهدف أيضاً إلى طرد الفلسطينيين الذين يقيمون في قرية "الخان الأحمر" القريبة، لأنه سيمنع أي اتصال بين هذه القرية والتجمعات البدوية الفلسطينية الأخرى في المنطقة بالضفة الغربية.

حماس: المشروع مصمم لإغلاق منطقة شاسعة في قلب الضفة

وفي السياق، دانت "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، اليوم الاثنين، المخطط الإسرائيلي. وقالت إنه "مخطط إجرامي، يهدف إلى تسهيل التوسّع الاستيطاني على طول الطريق، فيما يُعرَف بالمنطقة E1، وفصل منطقة الخان الأحمر عن عشرات القُرى البدوية المحيطة بها".

وقال الناطق باسم الحركة محمد حمادة إن المخطط مُصمَّم لإغلاق منطقة شاسعة في قلب الضفة الغربية أمام أبناء الشعب الفلسطيني، تجسيداً لسياسة الضمّ للأراضي الفلسطينية، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف تلك المشاريع الاستيطانية، التي تُشكّل تصعيداً خطيراً سيواجهه شعبنا بقوة وبكل أشكال المقاومة".