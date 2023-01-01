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طالع: البيان الختامي لاجتماع عمان

الإثنين 01 مايو 2023 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع: البيان الختامي لاجتماع عمان



عمان/سما/

شدد البيان الختامي لاجتماع عمان، الصادر اليوم الاثنين، على ضرورة العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أي جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها.


قال البيان الختامي لاجتماع عمان حول سوريا، اليوم الاثنين: "التأكيد على أولولية إنهاء الأزمة في سوريا وخروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها".


وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على أهمية العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم أولوية قصوى.. والتعاون بين الحكومتين السورية والأردنية وبالتنسيق مع الهيئات الأممية لتنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري بالأردن".



وتابع البيان: "جاري العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها ووقف التدخلات الخارجية بشؤونها.. العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت".


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استضافة عمان لاجتماع يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا.


وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها على "تويتر": "يأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان 2023".


وأوضح البيان أن هذا الاجتماع يبني على "الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".

#عمان

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