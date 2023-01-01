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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: استراتيجيتنا تستند إلى حرب متعددة الجبهات

الإثنين 01 مايو 2023 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: استراتيجيتنا تستند إلى حرب متعددة الجبهات



القدس المحتلة/سما/

يشارك أعضاء هيئة الأركان العامة وضباط كبار آخرون في الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين وغدا، في ورشة عمل تهدف إلى بلورة خطة متعددة السنوات، ووضع إستراتيجية الجيش الإسرائيلي ومفهوم ممارسة القوة العسكرية. ويقود الورشة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي.

وذكر بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن ورشة العمل تجري في قاعدة "ديّان" في شمالي تل أبيب، وسيبحث خلالها الضباط في "التحديات العملياتية، جهوزية الجيش الإسرائيلي في جميع الجبهات، وكذلك مفهوم بناء قوة الجيش الإسرائيلي".

وقال هاليفي إنه "انشغلنا كثيرا في الأشهر الثلاثة الأخيرة في ممارسة القوة وفي قضايا معقدة في العلاقة بين الجيش والمجتمع".


وأضاف أنه "في اليومين القريبين، سيكون التركيز على تصميم وبلورة الإستراتيجية التي ستبنى بموجبها الخطة متعددة السنوات، والتشديد على بناء القوة لحرب متعددة الجبهات".

واعتبر هاليفي أن "الجيش الإسرائيلي جاهز اليوم وسيستمر في تحسين جهوزيته وفي بناء القوة مقابل التحديات المستقبلية".

#هرتسي هاليفي #الجيش الاسرائيلي

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