  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هرتسوغ يلتقي رئيس مكارثي في أول زيارة له لـ"إسرائيل"

الإثنين 01 مايو 2023 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ يلتقي رئيس مكارثي في أول زيارة له لـ"إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

استضاف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، في أول زيارة له إلى "إسرائيل" منذ توليه منصبه.

وأفاد مكتب هرتسوغ في بيان بأن الجانبين عقدا اجتماع عمل مغلق، تلاه اجتماع دبلوماسي أوسع حضره مستشارو هرتسوغ، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هيرزوغ، و17 عضوا في الكونغرس وصلوا مع رئيس مجلس النواب كجزء من وفد من الحزبين.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان "الشراكة القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وركزا على سبل تعميق التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات".

في بداية الاجتماع قال هرتسوغ: "نحن نعلق أهمية كبيرة على زيارتك للحزبين. إنه لشرف لنا أن تكون معنا هنا. نراكم جميعا كأصدقاء رائعين. نحن فخورون وسعداء للغاية للاحتفال بمرور 75 عاما على استقلال بلدنا".

وأضاف: "نحن دولة رائعة ومزدهرة، وعلاقتنا مع الولايات المتحدة تجري في حمضنا النووي، وأمريكا حليف وثيق جدا لنا. يسعدنا الاندماج الكامل في المنطقة نتيجة لاتفاقات إبراهيم التي جاءت بعد اتفاقات السلام مع الأردن ومصر"، مشيرا إلى أنه "من ناحية أخرى، هناك عدو كبير يهددنا في مكان قريب من هنا. نصف ساعة في أي اتجاه من هنا دولة معادية ونعتقد أن التحالف مع أمريكا له أهمية كبيرة".

بدوره، قال مكارثي: "لا يوجد رابط أكبر من علاقتنا. لا توجد ديمقراطية أخرى في الشرق الأوسط - هناك دولتان فقط تم إنشاؤهما بهذه الفكرة، تم تصوره بحرية ولكنهما كرسا فكرة أن الجميع متساوون"، معتبرا أنه" في بعض الأحيان يكون لديك جيران أقوياء ، لكننا نريد التأكد من أن التغييرات وأعتقد أن اتفاقيات أبراهام كانت واحدة من أعظم المعالم التي يمكننا القيام بها لتحقيق ذلك".

#يتسحاق هرتسوغ #كيفن مكارثي

الأكثر قراءة اليوم

فياض يوضح سبب مشاركته بمؤتمر "إسرائيل في الـ75"

زوج يقتل زوجته وطفليه طعنا في الطيبة

الحالة الأولى من نوعها.. فصل ضابط إسرائيلي من منصبه لهذا السبب..

ماذا تقول آخر استطلاعات الرأي في "إسرائيل"؟

مصر .. اعترافات صادمة لآكلة طفلها بعد قتله

تفاعل كبير مع فيديو غراب يلقي العلم "الإسرائيلي" أرضا

أول تعليق من الجهاد الإسلامي على اعتقال القيادي مهدي الشرقاوي

الأخبار الرئيسية

صحيفة تنشر تفاصيل قضية عميلة "للموساد" راقبت مسؤولين بحماس وحزب الله في لبنان

غانتس بشأن المفاوضات حول "إصلاح القضاء": لا يوجد تقدم في أي قضية

imgid=90611_A

وزير القضاء الإسرائيلي يتهم واشنطن بدعم مظاهرات المعارضة

الداخلية بغزة تعلن وفاة نزيل بعد تدهور وضعه الصحي

هارتس : إسرائيل تستبعد عقوبات دولية بسبب إضعاف جهاز القضاء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية