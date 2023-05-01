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في مقطع فيديو مسرب

وزير القضاء الإسرائيلي يتهم واشنطن بدعم مظاهرات المعارضة

الإثنين 01 مايو 2023 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير القضاء الإسرائيلي يتهم واشنطن بدعم مظاهرات المعارضة



القدس المحتلة/سما/

أظهر مقطع فيديو مسرب لوزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين وهو يتهم الإدارة الأمريكية بدعم الحراك الشعبي والمظاهرات المناهضة لإحداث تغييرات في الجهاز القضائي.


ويظهر ليفين في الفيديو الذي نشره موقع "واللا" الإسرائيلي وهو في لقاء مع مجموعة من المتدينين اليهود المتزمتين، يشرح أمامهم أسباب الإخفاق في تمرير التغييرات القضائية حتى هذه اللحظة، ويذكر من بين هذه الأسباب ما قال إنه دعم الإدارة الأمريكية للحراك المناهض لإدخال هذه التغييرات.


وقال ليفين، خلال اللقاء، إنه "لا شك في أننا في وضعية دونية لا يمكن استيعابها. فهم (المحتجون) يحتجزون المحكمة، والمستشارة القضائية للحكومة، جميع المسؤولين في المؤسسة الاقتصادية، الإدارة الأمريكية التي تتعاون معهم حول هذا الأمر حسبما نسمع الأمور التي يقولها أفراد في الإدارة هناك".

وأضاف ليفين أنه "لا يعتقد أن جهة معينة تقف وراء الاحتجاجات، وإنما المحتجون هم الذين ينفذون ذلك انطلاقا من مفهوم حقيقي لديهم. لا شك في أنه ارتكبت أخطاء، لكن عليك ألا تعتقد أبدا أنه لو نفذنا حملة إعلامية مثالية، فإنه لن يكون هناك احتمال أن نصل إلى وضع مختلف عن الوضع الحالي. ويوجد لدى الجانب الآخر ترسانة أدوات مذهلة وتم كشف قوتها في هذه القضية مثلما لم يُكشف عنها أبدا – إذ لديهم تمويل بمبالغ خيالية. أضف إلى ذلك سيطرة مطلقة على الصحافة، مواقع صحيفة يديعوت آحرونوت، والا، وكذلك صحيفة يسرائيل هيوم".


وقال ليفين: إن "المعارضة لا توافق على أي جزء من الإصلاح القضائي خلال المفاوضات في ديوان رئيس الدولة. المعارضة لا توافق على أي فاصلة، لكن من الأفضل محاولة استنفاد هذه الخطوة، فهذا سيكون أفضل للجميع".

واتهم ليفين أعضاء كنيست من حزب "الليكود" بإفشال المصادقة على قوانين خطة إضعاف القضاء بسبب معارضتهم لها. وقال "علينا أن نضمن توحيد الصفوف في (الليكود).. هذا الوضع لا يمكن أن يبقى كما هو، وأنا أبذل مجهودا كبيرا من أجل رص الصفوف داخل (الليكود) وفي الائتلاف، حيث أرى أنه أقل إشكالية. وعندما يرون أننا متكتلون، فإن هذا سيؤثر على الجانب الآخر".


 

#اسرائيل #ياريف ليفين #واشنطن

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