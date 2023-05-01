محمد سامي يكشف حقيقة صلحه مع غادة عبد الرازق

وكالات / سما /

كشف المخرج محمد سامي، حقيقة صلحه مع الفنانة غادة عبد الرازق، بعد سنوات من الخلاف، وذلك بعدما علقت غادة، على منشور له قد قام بنشره خلال الفترة الماضية.

وقال محمد سامي، في برنامج the insider بالعربي :" ولا هنلتقي ولا حاجة .. ربنا يوفقها ويكتب لها الخير في حالها، في خلافات قديمة والموضوع منتهاش لسة وماليش علاقة بـ غادة عبد الرازق دلوقتي".

وتابع: “أنا بمشي لقدام وبتطور بخطوات إيجابية .. الواحد مش هيقعد يفتش في دفاتر قديمة ويضيع وقته”.

يذكر أن كشفت الفنانة منة فضالي خلال ندوتها في موقع صدى البلد؛ عن حقيقة مشكل محمد سامي داخل اللوكيشن.

وقالت منة فضالي: "محمد سامي مخرج مميز ومش بيعامل حد وحش في اللوكيشن".

أضافت منة فضالي: "بالعكس هو بيساعد كل اللي في اللوكيشن من أصغر فرد، وهو يتعرض للظلم في أوقات كثيرة".