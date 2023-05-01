رضيع يخطف حقيبة كيت ميدلتون وسط الحشود ويلعب بها (فيديو)

وكالات / سما /

في واقعة طريفة، انتزع رضيع حقيبة يد الأميرة البريطانية كيت ميدلتون، لفترة وجيزة أثناء قيامها بتحية المستقبلين خلال زيارة إلى ويلز، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، أخذ دانيال وليامز، الطفل البالغ من العمر عامًا واحدًا، الحقيبة الصغيرة السوداء من الأميرة كيت، زوجة الأمير ويليام وريث العرش البريطانى، وبقي يلهو بها بينما كانت الأميرة تتحدث مع والدته لوسي.

وطلبت لوسي من طفلها الذى كانت تحمله على ذراعها، إعادة الحقيبة للأميرة، وحاولت أخذها منه قبل أن تشير الأميرة إلى إمكانية احتفاظه بها، أثناء تحية باقى المستقبلين.

وعندما أدارت كيت ظهرها لهما، قالت لوسي لابنها "لا تضعها في فمك الآن"، وحدث ذلك أثناء زيارة ويليام وكيت، أمير وأميرة ويلز، لقرية أبرفان، لإحياء ذكرى كارثة انهيار أرضى أسفر عن تدمير مدرسة ابتدائية ومقتل 144 شخصا عام 1944.

كتاب ملكى جديد يكشف وصول الخلاف بين كيت وميجان إلى ذروته يوم وفاة الملكة

وعلي جانب آخر، يشار إلى أن كتاب جديد، ذكر - فى وقت سابق - أن التنافس بين كيت ميدلتون وميجان ماركل وصل إلى ذروته عندما توفيت الملكة إليزابيث الثانية فى سبتمبر الماضى، وحسبما نشر موقع dailystar، ثار استياء أميرة ويلز تجاه دوقة ساسكس لإخفاقها في توديع الملكة، وفقًا لما ذكره كاتب السيرة الملكية روبرت جوبسون، مؤلف كتاب "ملكنا: تشارلز الثالث: كشف الرجل والملك".

يُزعم أن كيت شعرت بأنها أُجبرت على البقاء في إنجلترا حيث توفيت الملكة إليزابيث الثانية في منزلها بالمورال في اسكتلندا، في محاولة لمنع ميجان وزوجها الأمير هارى من السفر إلى البلاد.

وزعم جوبسون أن الملك تشارلز أمر كلتا الزوجتين بالبقاء وراءهما لأنه "لم يكن من المناسب" أن يكون الزوجان على فراش وفاة الملكة قبل وفاتها في 8 سبتمبر.

وزعم جوبسون: "كان هاري يصر على أن تسافر ميجان معه إلى اسكتلندا مع انحسار حياة الملكة، لكن الملك قال إنه يجب أن يكون الأطفال والأحفاد فقط مع الملكة"، كما أصر كاتب السيرة أيضًا على أن تشارلز طلب من الأمير ويليام عدم إحضار دوقة كامبريدج - آنذاك - "إذا لم تأت كاثرين، فلن تستطيع ميجان أيضًا".

وأضاف جوبسون: "بشكل خاص، أراد أن يقول إن ميجان غير مرحب بها، لكنه لم يستطع أن يقول ذلك لهارى، لذلك تدخل شخصيًا وطلب من كيت البقاء في مكانها حتى يكون الأمر أكثر إنصافًا مع ميجان".