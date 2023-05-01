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النظام الغذائي الصحي لمرحلة انقطاع الطمث

الإثنين 01 مايو 2023 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
النظام الغذائي الصحي لمرحلة انقطاع الطمث



وكالات / سما /

غالبًا ما ترتبط الهبات الساخنة وتقلبات المزاج وصعوبة النوم بانقطاع الطمث  وهو الوقت الذي تنخفض فيه مستويات هرمون الاستروجين وتتوقف الدورة الشهرية مع هذا التغيير في الهرمونات، قد تعانين من أعراض انقطاع الطمث المزعجة والشديدة في بعض الأحيان ولحسن الحظ، قد يساعد تضمين بعض الأطعمة في نظامك الغذائي في توفير بعض الراحة.

وحسب ما ذكره موقع health فأن انقطاع الطمث هو أكثر بكثير من الهبات الساخنة عادة، يبدأ انقطاع الطمث في حياة المرأة في منتصف الأربعينيات من عمرها، عندما تبدأ مستويات هرمون الاستروجين في الانخفاض، ويعيق انخفاض هرمون الاستروجين قدرة الجسم على التبويض بشكل طبيعي، ما يؤثر على قدرتك على الحمل.

هل يمكن أن يؤثر نظامك الغذائي على أعراض انقطاع الطمث؟

في حين أن انقطاع الطمث يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض، إلا أن كل امرأة لا تعاني من كل واحدة. يختلف كل جسم عن الآخر، لذلك يمكن أن يؤثر هذا الانخفاض الهرموني على شخص بشكل مختلف عن الآخر.

إذا كنت تركز على ما تأكله للمساعدة في علاج أعراض انقطاع الطمث ، فهناك بعض الأطعمة المحددة التي قد تقدم فوائد علاجية لهذه المرحلة من الحياة.

1. السمك

الأسماك، وخاصة الأنواع الدهنية مثل السلمون والتونة، هي مصادر مركزة لدهون أوميجا 3 بالإضافة إلى البروتينات والفيتامينات والمعادن عالية الجودة،  فالأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأسماك الزيتية قد يعانون من الهبات الساخنة الأقل حدة.

2. الزبادي

الزبادي غذاء بروبيوتيك غني بالبروتين والكالسيوم لصحة العظام وبما أن واحدة من كل إناث في سن اليأس ستصاب بهشاشة العظام، وفقًا لجمعية الغدد الصماء، فإن تناول الأطعمة التي تدعم صحة العظام أمر بالغ الأهمية.

3. الفاصوليا

كمصدر للبروتين النباتي والألياف ومجموعة كبيرة من المغذيات الدقيقة، يمكن أن تكون الفاصوليا جزءًا مهمًا من نظام غذائي للمساعدة في أعراض انقطاع الطمث.

4. المكسرات

من الجوز إلى الفستق، توفر المكسرات مصدرًا للبروتينات النباتية والدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة ويساعدك ذلك بالفعل في إدارة الوزن لأن المكسرات مرضية للغاية ويمكن أن تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

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