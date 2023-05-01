شباب جباليا يشكّل لجنة تحقيق للاعبه

غزة / سما /

قرر نادي شباب جباليا, تشكيل لجنة تحقيق للاعبه مصطفى شاهين, ردا على ما نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا.



وكان شاهين قد كتب عبر صفحته على "فيس بوك", إنه عانى من تهميش نادي شباب جباليا بعد تعرضه للإصابة مع الفريق, ما دفعه للعلاج على نفقته الشخصية في جمهورية مصر العربية.



وأكد شباب جباليا , أن النادي لم يقصر مع مدافعه, بدليل حصوله على كافة مستحقاته المالية في الموسم الأخير والبالغة 4 آلاف دولار, بعد خصم نسبة إلغاء بطولة الكأس.



وشدد على أن آخر دفعة من عقد اللاعب استلمها والده خلال تواجد الأول في "القاهرة", مبينا أنه غادر قطاع غزة دون إبلاغ الإدارة, عكس زميله نائل شاهين, الذي خاطب النادي قبل السفر لمصر والوقوف معه في فترة العلاج.



ولفت إلى أن النادي تكفّل بعلاج اللاعب خلال الموسم المنصرم, بجانب تحمّله نفقة 40 جلسة علاجية لشفائه من إصابات على صعيد القدم وأسفل البطن.



وأشار إلى أن النادي لم يقصر مع جميع لاعبيه الذين تعرضوا للإصابات خلال تواجدهم مع الفريق أبرزهم أحمد عفانة, ونائل شاهين, وأحمد عميرة, ومؤمن زيدان.