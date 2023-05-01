أول لاعب يجدد عقده مع اتحاد الشجاعية

غزة / سما /

أعلن نادي اتحاد الشجاعية عن تجديد عقد مدافعه خيري مهدي للاستمرار في صفوف المنطار الموسم القادم.

وسيتواجد المدافع مهدي مع الشجاعية للموسم العاسر على التوالي منذ أن انضم للفريق في موسم 2014-2015.

ويعتبر مهدي من أبرز ركائز الشجاعبة خلال السنوات الماضية وتوج معه ب4 ألقاب رسمية أبرزها الثلاثية التاريخية موسم 2015

يذكر أن مهدي هو أول لاعب يجدد عقده مع الشجاعية في وقت تأكد مغادرة، محمود سلمي ومصطفى حسب الله، وثائر أبو عبيدة، ويسار الصباحين، فيما تعاقد مع المهاحمين، غسان أبو عودة، وأحمد الغزالي.