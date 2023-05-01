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مُنافسة مُحتدمة بين برشلونة وريال مدريد على جوهرة فالنسيا

الإثنين 01 مايو 2023 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مُنافسة مُحتدمة بين برشلونة وريال مدريد على جوهرة فالنسيا



وكالات / سما /

سيتنافس برشلونة وريال مدريد خلال الأيام المُقبلة في إطار السعي نحو توقيع جافي جيرا لاعب فالنسيا الشاب الذي يتوهج بشدة في الدوري الإسباني.​

وكان جيرا قد منح فريقه فالنسيا فوزاً صعباً على بلد الوليد بهدفٍ رائع في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب ميستايا في فالنسيا.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن جيرا يحظى بتقييم عالٍ في أوساط مسئولي فالنسيا، كما يحظى أيضاً باهتمام ناديي برشلونة وريال مدريد بخدماته.

وذكر التقرير نقلاً عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن عدد من أندية الدوري الإنجليزي تُراقب مسار تطور اللاعب الشاب.

وينتهي تعاقد جافي مع الخفافيش في نهاية الموسم المُقبل، ومع عدم التوصل لاتفاقٍ بشأن تمديد التعاقد فإن إدارة النادي قد تضطر لبيعه هذا الصيف للاستفادة منه مالياً.

ويبلغ جافي جيرا من العُمر 19 عاماً، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المحوري، وتم تصعيده للفريق الأول لنادي فالنسيا في يوليو 2022، وينتظر  مُستقبلاً واعداً بالنظر لإمكانياته الكبيرة.

#برشلونة #ريال مدريد #فالنسيا #جافي جيرا #الدوري الإسباني

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