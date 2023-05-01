فيديو.. مانشستر سيتي ينتزع الصدارة رسمياً بفوز صعب على فولهام

حقق مانشستر سيتي انتصاراً صعباً وثميناً على مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “كرافين كوتاج”، لحساب الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتزع السيتزنز صدارة ترتيب البريميرليج بهذا الانتصار، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة آرسنال ضد تشيلسي اليوم الاثنين، علماً أن فريق المدرب بيب جوارديولا لديه مباراتين مؤجلتين.

واستطاع مانشستر سيتي أن يخطف هدفاً مبكراً منحه الأفضلية في اللقاء، وذلك بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء بحلول الدقيقة الثالثة، وتمكن إيرلينج هالاند من ترجمتها إلى أول أهداف اللقاء.

ونجح فولهام في تسجيل هدف التعادل عن طريق كارلوس فينيسيوس بحلول الدقيقة 15، لكن فرحته لم تدم طويلاً، لأن جوليان ألفاريز أحرز هدف التقدم لمانشستر سيتي عند الدقيقة 36، عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وتراجع مانشستر سيتي إلى مناطقه الدفاعية في الشوط الثاني لامتصاص الحماس الشديد من فولهام الباحث عن هدف التعادل، ولم يستطع فريق المدرب بيب جوارديولا فرض سيطرته كما اعتاد، حيث أمضى معظم الوقت يدافع عن مرماه، ونجحت هذه الاستراتيجية في الحفاظ على التقدم والخروج بالنقاط الثلاث.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 76، وصعد إلى صدارة الترتيب، بينما تجمّد رصيد فولهام عند النقطة 45، ليبقى في المركز العاشر.