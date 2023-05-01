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فيديو.. ليفربول يتخطى توتنهام بطريقة درامية في الدوري الإنجليزي

الإثنين 01 مايو 2023 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يتخطى توتنهام بطريقة درامية في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

حقق فريق ليفربول انتصاراً درامياً على ضيفه توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

واستضاف ليفربول مساء أمس الأحد على ملعبه منافسه توتنهام هوتسبير، ونجح في خطف نقاط المباراة الثلاث في اللحظات الأخيرة من اللقاء بعد عودة السبيرز في النتيجة.

ونجح ليفربول في تسجيل ثلاثة أهداف في ظرف 15 دقيقة فقط بالشوط الأول حيث أحرز كورتيس جونز الهدف الأول بالدقيقة الثالثة بعد عرضية رائعة من ألكسندر أرنولد.

وبعدها بدقيقتين نجح الكولومبي العائد من الإصابة لويس دياز من تسجيل الهدف الثاني بصناعة من الهولندي جاكبو.

وسجل المصري محمد صلاح الهدف الثالث للريدز بالدقيقة 15 من ركلة جزاء ليتقدم الفريق بثلاثية نظيفة.

وسجل توتنهام هوتسبير هدفه الأول بالدقيقة 40 قبل انتهاء الشوط الأول عن طريق هاري كين.

وفي الشوط الثاني، عاد توتنهام هوتسبير من بعيد بتسجيله هدفين، الأول عن طريق الكوري المميز سون بالدقيقة 77، والثاني عن طريق البرازيلي البديل ريتشارليسون بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ولكن رفض ليفربول الاستسلام بتسجيله هدف الفوز بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع عن ديوجو جوتا ليخطف الريدز نقاط اللقاء الثلاثة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول للنقطة 56 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 54 بالمركز السادس.

#ليفربول #الدوري الإنجليزي #توتنهام

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