زيارة مفاجئة من ميسي إلى الرياض

وكالات / سما /

تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بشكل مفاجئ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بمدينة الرياض السعودية.

وانتشر فيديو وصول ميسي إلى الرياض رفقة زوجته أنتونيلا وأبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حماس الكثير من المشجعين، خاصة أن البرغوث ارتبط كثيرا بالانتقال إلى الدوري السعودي.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن سر زيارة ميسي المفاجئة للرياض، لكن النجم الأرجنتيني سبق أن وقع اتفاقية منذ عدة أشهر كي يكون سفيرا للسياحة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق بشأن التجديد.

وزعمت العديد من التقارير بأن البرغوث يدرس العودة إلى نادي برشلونة في الموسم المقبل، عبر صفقة مجانية.