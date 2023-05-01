  1. الرئيسية
  2. الرياضة

زيارة مفاجئة من ميسي إلى الرياض

الإثنين 01 مايو 2023 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيارة مفاجئة من ميسي إلى الرياض



وكالات / سما /

تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بشكل مفاجئ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بمدينة الرياض السعودية.

وانتشر فيديو وصول ميسي إلى الرياض رفقة زوجته أنتونيلا وأبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حماس الكثير من المشجعين، خاصة أن البرغوث ارتبط كثيرا بالانتقال إلى الدوري السعودي.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن سر زيارة ميسي المفاجئة للرياض، لكن النجم الأرجنتيني سبق أن وقع اتفاقية منذ عدة أشهر كي يكون سفيرا للسياحة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق بشأن التجديد.

وزعمت العديد من التقارير بأن البرغوث يدرس العودة إلى نادي برشلونة في الموسم المقبل، عبر صفقة مجانية.

#الرياض #ميسي #السعودية
32b605e9-c351-460e-8b1d-6b96641f4842

الأكثر قراءة اليوم

فياض يوضح سبب مشاركته بمؤتمر "إسرائيل في الـ75"

زوج يقتل زوجته وطفليه طعنا في الطيبة

الحالة الأولى من نوعها.. فصل ضابط إسرائيلي من منصبه لهذا السبب..

ماذا تقول آخر استطلاعات الرأي في "إسرائيل"؟

تفاعل كبير مع فيديو غراب يلقي العلم "الإسرائيلي" أرضا

سعد يكشف قيمة خسائر العمال شهريًا بسبب سماسرة التصاريح

الاقتصاد بغزة تحظر استيراد منتجات تتنافى مع شكلها وبيع أو شراء الشيكات الآجلة

الأخبار الرئيسية

هارتس : إسرائيل تستبعد عقوبات دولية بسبب إضعاف جهاز القضاء

20230501105947

قناة عبرية : الولايات المتحدة نقلت من إسرائيل لأوكرانيا أكثر من ألف حاوية ذخيرة

image_processing20230501-3714321-s4blkf

استشهاد شاب و6 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

image_processing20230501-3714321-no6mi6

"إسرائيل" تشق طريق استيطاني في قلب الدولة الفلسطينية

photo_2023-05-01_00-28-11

بينهم قيادي بالجهاد.. حملة اعتقالات بالضفة تخلّلها اشتباكات مسلحة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية