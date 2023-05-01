  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل: ارتفاع أسعار الحليب بنسبة تتجاوز 9%

الإثنين 01 مايو 2023 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: ارتفاع أسعار الحليب بنسبة تتجاوز 9%



القدس المحتلة / سما /

ارتفعت أسعار الحليب ومنتجات الألبان بدءا من اليوم، الإثنين، بنسبة وصلت إلى 9.28%، ومن المقرر أن تشهد السنوات الأربع المقبلة ارتفاعات إضافية لتتجاوز نسبتها الإجمالية الزيادة التي كانت مقررة (16%) على الأسعار السابقة.

وقررت الحكومة الإسرائيلية رفع أسعار الحليب ومنتجات الألبان تدريجيا على أربع دفعات، بعد أن كانت نسبة الزيادة المقررة في أيار/ مايو الجاري 16%، وذلك في ظل غلاء المعيشة التي تشهده البلاد.

ووفقا للقرار الذي اتخذ اليوم، ترتفع أسعار الحليب ومنتجات الألبان بدءا من اليوم بنسبة 9.28%، على أن يتم رفع الأسعار مرى أخرى في أيار/ مايو 2024 بنسبة 3.1%، ورفعها بنفس النسبة (3.1%) في أيار/ مايو 2025 و2026.

وجاء ذلك في مقابل تعويض مصانع الألبان، بحيث تقوم الحكومة بترحيل ديون مصانع الألبان وتقسيمها على دفعات تسدد في السنوات المقبلة، فيما ترفع الحكومة الزيادة المقررة والمخطط لها في الأسعار.

وفي أعقاب زيادة الأسعار التي دخلت حيّز التنفيذ اليوم، الإثنين، يرتفع سعر لتر الحليب بنسبة 3% (من 6.23 شيكل إلى 6.81). ويرتفع سعر الجبنة البيضاء (5% دسم) من 4.98 شيكل إلى 5.44 شيكل.

ويرتفع سعر كيلوغرام "جبنة عيمك" من 44.79 شيكل إلى 48.95 شيكل، فيما يصل سعر القشدة الحلوة (38% دسم) من 6.47 شيكل إلى 7.07 شيكل، وتشمل الزيادة منتجات أخرى من منتجات الحليب الخاضعة للرقابة.

وهددت مصانع الحليب ومنتجات الألبان بالتقدم إلى المحكمة العليا، لإصدار أمر إداري ضد قرار زيادة الأسعار التي فرضتها الحكومة على أسعار منتجات الحليب الخاضعة للرقابة معتبرين أنها تخالف الاتفاقية الموقعة بهذا الشأن.

الأكثر قراءة اليوم

فياض يوضح سبب مشاركته بمؤتمر "إسرائيل في الـ75"

زوج يقتل زوجته وطفليه طعنا في الطيبة

الحالة الأولى من نوعها.. فصل ضابط إسرائيلي من منصبه لهذا السبب..

ماذا تقول آخر استطلاعات الرأي في "إسرائيل"؟

تفاعل كبير مع فيديو غراب يلقي العلم "الإسرائيلي" أرضا

سعد يكشف قيمة خسائر العمال شهريًا بسبب سماسرة التصاريح

الاقتصاد بغزة تحظر استيراد منتجات تتنافى مع شكلها وبيع أو شراء الشيكات الآجلة

الأخبار الرئيسية

هارتس : إسرائيل تستبعد عقوبات دولية بسبب إضعاف جهاز القضاء

20230501105947

قناة عبرية : الولايات المتحدة نقلت من إسرائيل لأوكرانيا أكثر من ألف حاوية ذخيرة

image_processing20230501-3714321-s4blkf

استشهاد شاب و6 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

image_processing20230501-3714321-no6mi6

"إسرائيل" تشق طريق استيطاني في قلب الدولة الفلسطينية

photo_2023-05-01_00-28-11

بينهم قيادي بالجهاد.. حملة اعتقالات بالضفة تخلّلها اشتباكات مسلحة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية