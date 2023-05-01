اسرائيل: ارتفاع أسعار الحليب بنسبة تتجاوز 9%

القدس المحتلة / سما /

ارتفعت أسعار الحليب ومنتجات الألبان بدءا من اليوم، الإثنين، بنسبة وصلت إلى 9.28%، ومن المقرر أن تشهد السنوات الأربع المقبلة ارتفاعات إضافية لتتجاوز نسبتها الإجمالية الزيادة التي كانت مقررة (16%) على الأسعار السابقة.

وقررت الحكومة الإسرائيلية رفع أسعار الحليب ومنتجات الألبان تدريجيا على أربع دفعات، بعد أن كانت نسبة الزيادة المقررة في أيار/ مايو الجاري 16%، وذلك في ظل غلاء المعيشة التي تشهده البلاد.

ووفقا للقرار الذي اتخذ اليوم، ترتفع أسعار الحليب ومنتجات الألبان بدءا من اليوم بنسبة 9.28%، على أن يتم رفع الأسعار مرى أخرى في أيار/ مايو 2024 بنسبة 3.1%، ورفعها بنفس النسبة (3.1%) في أيار/ مايو 2025 و2026.

وجاء ذلك في مقابل تعويض مصانع الألبان، بحيث تقوم الحكومة بترحيل ديون مصانع الألبان وتقسيمها على دفعات تسدد في السنوات المقبلة، فيما ترفع الحكومة الزيادة المقررة والمخطط لها في الأسعار.

وفي أعقاب زيادة الأسعار التي دخلت حيّز التنفيذ اليوم، الإثنين، يرتفع سعر لتر الحليب بنسبة 3% (من 6.23 شيكل إلى 6.81). ويرتفع سعر الجبنة البيضاء (5% دسم) من 4.98 شيكل إلى 5.44 شيكل.

ويرتفع سعر كيلوغرام "جبنة عيمك" من 44.79 شيكل إلى 48.95 شيكل، فيما يصل سعر القشدة الحلوة (38% دسم) من 6.47 شيكل إلى 7.07 شيكل، وتشمل الزيادة منتجات أخرى من منتجات الحليب الخاضعة للرقابة.

وهددت مصانع الحليب ومنتجات الألبان بالتقدم إلى المحكمة العليا، لإصدار أمر إداري ضد قرار زيادة الأسعار التي فرضتها الحكومة على أسعار منتجات الحليب الخاضعة للرقابة معتبرين أنها تخالف الاتفاقية الموقعة بهذا الشأن.