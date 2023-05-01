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مكارثي : سأدعو نتنياهو للكونغرس وملك الأردن لا يؤيد ما قام به العدوان

الإثنين 01 مايو 2023 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكارثي : سأدعو نتنياهو للكونغرس وملك الأردن لا يؤيد ما قام به العدوان



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، إنه سيقوم بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الكونغرس في حال لم يقم الرئيس جو بايدن بدعوته إلى البيت الأبيض.

ولم يحدد مكارثي الذي يقوم بزيارة إلى إسرائيل برفقة 16 عضوًا من الكونغرس للمشاركة في احتفالات ما يسمى "الاستقلال" (النكبة الفلسطينية)، موعدًا لزيارة نتنياهو إلى الكونغرس في حال وجه له دعوة، لكنه أكد أنه سيقوم بذلك، وأنه يجب أن تتم قريبًا.

ووصفت مكارثي في مقابلة مع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، نتنياهو بأنه "صديق عزيز".

وأشار إلى أنه منذ توليه منصبه قبل 80 يومًا لم يلتقي مع بايدن، قائلًا: "إنه يعاملني بنفس الطريقة، أنني ونتنياهو في طريق واحد".

ولفت مكارثي إلى أنه قبيل وصوله تل أبيب التقى بالعاهل الأردني عبدالله الثاني، وبحث معه عدة قضايا منها قضية النائب الأردني عماد العدوان واتهامه بتهريب أسلحة للضفة الغربية، والتي قال إنها أزعجته كثيرًا، وأن العاهل الأردني لا يؤيد ما قام به العدوان.

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