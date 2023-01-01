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رد على تصريح لمفتي مصر أثار جدلا كبيرا بشأن عدم ورود عقوبة لشارب الخمر في القرآن والسنة

الإثنين 01 مايو 2023 01:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رد على تصريح لمفتي مصر أثار جدلا كبيرا بشأن عدم ورود عقوبة لشارب الخمر في القرآن والسنة



وكالات/سما/

علق وكيل الأزهر السابق الدكتور عباس شومان على تصريح مفتي مصر الدكتور شوقي علام، حول عقوبة شارب الخمر في الشرع، بعد ضجة كبيرة أثارها هذا التصريح في البلاد.

وفي تفسيره لتصريح شوقي علام، أوضح عباس شومان عبى صفحته في "فيسبوك" أنه "من الخطأ التعجل والانسياق خلف الفهم المغلوط لأقوال وتصريحات العلماء"، متابعا: "فلا يمكن لعالم التشكيك في تحريم الخمر وعقوبته، والقول بأن العقوبة لم ترد في القرآن أو السنة، ولا يعني نفي العقوبة المُجمع عليها"، وفق ما نقلت شبكة "مصراوي".

وأضاف: "أجمع فقهاء المسلمين على تحريم الخمر لقوله -تعالى-(رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) وأجمع الصحابة على أن عقوبة شاربها من عقوبات الحدود التي لايجوز إسقاطها".

وفي وقت سابق، قال مفتي مصر شوقي علام خلال لقاء ببرنامج "نظرة" إنه لم يجد أي نص في القرآن الكريم أو في السنة النبوية يحدد عقوبة واضحة ثابتة لشارب الخمر، مثل عقوبة جريمتي السرقة أو الزنا"، ما أثار جدلا كبيرا.

#مفتي مصر

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