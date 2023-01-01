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كلوب يخطف الأضواء بتصرفاته المثيرة (فيديو)

الإثنين 01 مايو 2023 01:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يخطف الأضواء بتصرفاته المثيرة (فيديو)



وكالات/سما/

خطف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الأضواء خلال مباراته المثيرة أمام توتنهام (4-3) مساء يوم الأحد، وذلك ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

والتقطت عدسات القنوات التلفزيونية الناقلة للمباراة، لقطة طريفة للإسباني تياغو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول، وهو يتحدث مع زميله المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، قبل اشتراكه كبديل في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، ووجه قبل على رأس ألكانتارا.

وهنا دخل كلوب على الخط، لحظة انتهاء ألكانتارا من حديثه مع نونيز، وكأن حال لسانه يقول بطريقة ساخرة الإسباني: "هل تريد التدريب مكاني؟".

 

وكان كلوب قد أثار الجدل عقب اقتناص مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا هدف الفوز في الوقت القاتل للمباراة، عندما ركض إلى الحكم الرابع، كونه كان معترضا على بعض القرارات التحكيمية، للاحتفال أمامه بطريقة هستيرية، حتى أنه تلقى إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر جراء تلك الحركة الغريبة.

ونجح فريق ليفربول في انتزاع فوز ثمين من ضيفه توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة مجنونة، على ملعب "أنفليد"، ليقفز إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري، ويقترب من منطقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" في الموسم المقبل.

#ليفربول #يورغن كلوب

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