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أردوغان يعلن "تصفية" زعيم "داعش" أبو حسين القرشي في سوريا

الإثنين 01 مايو 2023 01:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يعلن "تصفية" زعيم "داعش" أبو حسين القرشي في سوريا



وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد تحييد (قتل) زعيم تنظيم "داعش" ويدعى "أبو حسين القُرَشي"، خلال عملية للاستخبارات التركية في سوريا.

والتحييد مصطلح عسكري يقصد منه إما (القتل أو الإصابة أو الاعتقال أو الاستسلام)، إي  إخراج العنصر من ميدان القتال، ولكن في سياق إعلان أردوغان اليوم المقصود هو "القتل".

وقال رجب طيب أردوغان: "الاستخبارات التركية، كانت تتعقب المدعو أبو حسين القرشي، زعيم ما يسمى بتنظيم داعش، منذ زمن طويل".

وأضاف: "تم تحييد القريشي بعملية خاصة للاستخبارات التركية، أمس (في شمالي سوريا)".

جدير بالذكر أن المدعو "أبو الحسين الحسيني القرشي"، هو الزعيم الرابع لتنظيم "داعش"، وقد تسلم منصبه هذا في 30 نوفمبر من العام الماضي 2022

وقد أعلن عن تنصيبه، ما يسمى "المتحدث باسم تنظيم الدولة"، ويدعى "أبو عمر المهاجر"، في تسجيل صوتي، حيث  ذكر المهاجر في التسجيل، أن الزعيم "الثالث" لتنظيم "داعش"، "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، قد قُتل أثناء المعارك.

وفي الأسبوع الأول من ِشهر أبريل، أوقفت الشرطة التركية 16 أجنبيا، في عملية أمنية استهدفت تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين في مدينة اسطنبول.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصادر أمنية قولها إن شعبة مكافحة الإرهاب في اسطنبول أطلقت عملية لتوقيف المشتبه بهم المنخرطين في أنشطة مرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" في سوريا، العراق.

وأضافت الوكالة أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب داهمت 14 موقعا في 7 مناطق باسطنبول، ما أسفر عن توقيف 16 أجنبيا، يشتبه بأنهم "مقاتلون إرهابيون أجانب" و"يشكلون خطرا على البلاد".

#رجب طيب أردوغان

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