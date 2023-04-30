هجوم سيبراني يستهدف عدة مواقع إسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن تعرض عدة مواقع إسرائيلية لهجوم سيبراني أدى لتعطلها عن الخدمة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي، أن موقع شركة "تشيك بوينت" الإسرائيلية المختصة ببرمجيات الحماية، وموقع شركة السايبر الإسرائيلية NSO المختصة ببرمجة أدوات التتبع والاختراق، وموقع إذاعة 103FM العبرية تعرضوا لهجوم سيبراني أدى لتعطلهم عن الخدمة.

فيما ذكرت القناة 14 العبرية أن إذاعة الجيش الإسرائيلي تعرضت لهجوم سايبر، مشيرة إلى أنه في بادئ الأمر اعتقدوا أنه خلل، واتضح فيما بعد أنه اختراق.

يُشار إلى أن الاعلام العبري، قد أعلن خلال الأسبوع الماضي، عن تعرض عشرات المواقع الالكترونية في (إسرائيل) لهجوم سايبر من خارج فلسطين المحتلة.

و استهدفت مجموعة قرصنة (هاكرز)، يوم الثلاثاء الماضي، 15 موقعا إسرائيليا مهما عبر هجوم سيبراني، بما في ذلك موقع هيئة البث الإسرائيلية، إضافة إلى بنوك وشركات اتصالات وهيئات حكومية، وذلك في أعقاب استهدافها لموقعي الموساد ومؤسسة التأمين الوطني.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن المجموعة التي تطلق على نفسها "أنونيموس سودان"، شنت هجوم سيبرانيا بعد تهديدا أطلقته الليلة الماضية، إثر استهدافها موقعي الموساد، ومؤسسة التأمين الوطني.

والمواقع الإلكترونية الإسرائيلية المستهدفة، بحسب "معاريف"، هي مواقع شركتي الاتصالات وخدمات الإنترنت "سيلكوم" و"بارتنر" وجامعة تل أبيب وصحيفة "جيروزاليم بوست"، وموقع شركة المياه "ميكوروت".

وأفادت مجموعة "أنونيموس سودان" بأنها عطّلت الدخول لمواقع هيئة البث الإسرائيلية ("كان")، وشركة المواصلات العامة "إيغد" وبنك "ديسكونت".

ويدور الحديث عن هجمات حجب الخدمة (DDoS)، التي تسبب بطء الخدمات في المواقع المستهدفة أو صعوبة وصول المستخدمين لها نظرًا ل لاكتظاظ من جراء إغراق الخوادم بالبيانات، ولكنها لا تسمح بسرقة المعلومات.



وأشارت "أنونيموس سودان" إلى أن الهجوم يأتي ردا على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وذلك عشية احتفال إسرائيل بذكرى ما يسمى "يوم الاستقلال" في ذكرى الإعلان عن تأسيس الدولة على الأرض العربية عام 1948.

وأعلنت "أنونيموس سودان"، مهاجمة الموقع الإلكتروني لجهاز "الموساد" و"مؤسسة التأمين الوطني" الإسرائيلية. وتعهدت مجموعة "الهاكرز" على قناتها بمنصة "تليغرام" بأن "هذا الهجوم بمثابة تحضير لهجوم كبير".

وفي البداية، أنكرت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية تعرضها لهجوم سيبراني أو أي أعطال.

وفي وقت لاحق، أعلنت أنه "خلال الليل كانت هناك محاولات متكررة من قبل منظمة تطلق على نفسها اسم ‘أنونيموس سودان‘ لإنشاء ازدحام يعطل الدخول لموقع التأمين الوطني ومواقع مؤسسات أخرى".

وأضافت أن "المنظمة تستخدم روبوتات في جميع أنحاء العالم، وكذلك في إسرائيل - لإنشاء ضغط واكتظاظ على الشبكات والتسبب في عدم توفر الخدمة. كما تعلمون، فإن أحداث ‘يوم الاستقلال‘ بمثابة حافز لهم".

وشددت على أن البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدمين غير مهددة، وأن الهجوم ليس أكثر من زيادة العبء على خوادم الموقع لتعطيله ومنع الدخول إليه لتلقي الخدمة.

وارتبط اسم المجموعة بعدد من الهجمات الإلكترونية على مواقع مختلفة في إسرائيل منذ بداية نيسان/ أبريل الجاري.

وفي الرابع من الشهر الجاري، أعلنت "أنونيموس سودان" شن هجوم على المواقع الإلكترونية للعديد من الجامعات الحكومية الكبرى في إسرائيل.