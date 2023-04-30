المدير العام للمجموعة يؤكد : فنادق ريكسوس مصر تغيرمعايير الضيافة الفاخرة

مصر /سما/

تمكنت مجموعة فنادق ريكسوس مصر من الارتقاء بمعايير الضيافة الفاخرة، وساهمت في تعزيز المشهد السياحي في شرم الشيخ والغردقة والعلمين ومجاويش ومرسى علم بجمهورية مصر العربية. عبر تقديم طيفٍ واسع من التجارب الحصرية والفعاليات الاستثنائية التي كانت سببًا في نموها واتساع نشاطها وجعلها الوجهة الأمثل لعشاق الفخامة والترف.

وفي لقاء مع الصحافيين أكّد السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر، على سعيالمجموعة الدائم لنشر مفهوم ريكسوس عن الضيافة الفاخرة حول العالم، إلى جانب دعم جمهورية مصر العربية بوصفها وجهةً سياحيةً جديرة بالزيارة عبر استقطاب المزيد من السياح واطلاعهم على معالمها المبهرة وطبيعتها الساحرة وتنوعها الفريد.

وتعتزم المجموعة افتتاح فندقين جديدين في القاهرة واخر في الاسكندرية فيما تعتزم افتتاح مدينة ترفيهية جديدة في شرم الشيخ هذا العام تضم ثلاثة الاف غرفة فندقية ومدينة العاب ترفيهية لامثيل لها في المنطقة.

وأوضح أن ريكسوس تهدف إلى إضافة مزيدٍ من عناصر الفخامة والترف إلى مجموعتها عبر إجراء المزيد من التوسعات الفندقية، وتشييد الفنادق المتطورة، وعقد المزيد من الشراكات مع شركات الطيران العالمية، وغيرها الكثير.

وأضاف: " إنّ هدفنا هو مواصلة خلق المفاهيم الجديدة ومتابعة المنافسة مع المعايير العالمية الخارجية وليس فقط على مستوى الدولة".

وتابع حديثه بالقول: "في الوقت الحالي، تتألف مجموعة ريكسوس من 5 فنادق تضم 2500 غرفة، إلا أنها ستعمل على افتتاح خمسة فنادق جديدة تضم 2000 غرفة هذا العام و3000 غرفة بحلول العام القادم. كما أنها ستبدأ بإقامة الحفلات الموسيقية التي يمكنها استيعاب 15,000 شخص لكبار نجوم الموسيقى في العالم".

وأضاف: " في غضون ثلاث سنوات، سيكون لدى ريكسوس أكثر من عشرة فنادق موزعة في مختلف أرجاءمصر، إلا أنّ مركزها الرئيسي سيظل في مدينة شرم الشيخ.

وقال السيد اركان " أريد التأكيد على أنّ هدفنا الأساسي هو أن تكون فنادق ريكسوس الوجهة المفضلة لدى المزيد من الزوار لتكون بمثابة جزر المالديف على أرض مصر".

وفي معرض حديثه عن الشراكات التي تسعى المجموعة لعقدها مع مختلف شركات الطيران، صرّح السيد إركان بالقول: "إذا كنت ترغب في تطوير السياحة في أي دولة، فإنك تحتاج بدايةً إلى تسهيل الوصول إليها، ومن هنا،فإننا نعمل بشكل أوثق مع شركات الطيران. وتعد اير كايرو إحدى شركائنا البارزين، وحاليًا، يوجد ما يقدر بنحو 32 طائرة لديهم، ومن المخطط إضافة 20 طائرة إضافية".

علاوةً على ما سبق، أكّد السد يلدريم على مشاركة المجموعة في سوق السفر العربي بدبي 2023 الذي سيقام غدا، حيث سيكون لها منصتين في هذا الحدث الاضخم في الشرق الاوسط إحداهما تركز على الجوانب العالمية والأخرى على العروض المحلية.

واختتم حديثه بالقول: "لدي اعتقادٌ راسخٌ بأنه القيام بشيء ما بجودة عالية يجلب طلبًا كبيرًا عليه. لذا، عليناأن نضمن أن الرحلة ستساهم في تعزيز صورة الوجهة وسمعتها من خلال استمالة قلوب السياح وجعلهم يعودوا إليها مرةً بعد أخرى".

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نبذة عن فنادق ريكسوس

تأسست فنادق ريكسوس عام 2000 وتُعدّ واحدةً من سلاسل الفنادق الأسرع نمواً في العالم، وهي تمنح الضيوف عطلات من العمر مع باقات شاملة ومتكاملة. تشتهر فنادق ومنتجعات ريكسوس بتقديم باقة من علاجات السبا الاستثنائية، إذ يضم كل منها مركز سبا وعافية مع حمّام تركي أصيل. يحتضن كل فندق مجموعة مميزة من المطاعم والاستراحات ويقدّم برنامجاً زاخراً بالفعاليات الترفيهية ومروحة استثنائية من الغرف والأجنحة الأنيقة.

يقدم كل فندق ومنتجع من ريكسوس لضيوفه ملاذاً رائعاً وملهماً نظراً لما يقدّمه من مرافق، ومطاعم وأماكن ترفيهية عالمية المستوى سواء في تركيا، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، كرواتيا، سويسرا أو مصر. كما حازت فنادق ريكسوس عدة جوائز واكتسبت تقديرات عالمية من مؤسسات متخصصة ومرموقة، لاسيما جائزة الخمس نجوم الماسية من الأكاديمية الأميركية لعلوم الضيافة، وكونديه ناست، وجوائز السفر العالمية وجوائز تريب أدفايزر.

تتولى فنادق ريكسوس حالياً تشغيل أربعة فنادق في الإمارات العربية المتحدة، وهي: ريكسوس بريميوم دبي في جميرا بيتش ريزيدنس دبي، وفندق وأجنحة ريكسوس نخلة جميرا في نخلة جميرا دبي، وريكسوس باب البحر في رأس الخيمة فضلاً عن ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات في أبوظبي.

للمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rixos.com