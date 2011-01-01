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الرئيس الإيراني يزور سوريا الأربعاء المقبل

الأحد 30 أبريل 2023 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإيراني يزور سوريا الأربعاء المقبل



طهران/سما/

أفادت وكالة "إرنا"، بأن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سيزور دمشق يوم الأربعاء المقبل، تلبية لدعوة نظيرة السوري، بشار الأسد.

وأوضحت الوكالة، أن زيارة رئيسي إلى سوريا ستستمر مدة يومين، وسيتم خلالها بحث ملفات "هامة".

ونقلت الوكالة عن سفير إيران لدى دمشق حسين أكبري قوله، "إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيتوجه إلى دمشق يوم الأربعاء، في زيارة بالغة الأهمية نظرا للتغيرات والتطورات التي تحدث في المنطقة".

وأشار أكبري، إلى أن "هذه الزيارة تأتي على ضوء التقارب بين إيران والسعودية، وزيادة التواصل العربي مع دمشق، فطهران حليف رئيسي للرئيس بشار الأسد، وقدمت دعما ماليا وعسكريا لنظامه خلال الصراع السوري المستمر منذ 12 عاما".

وأضاف أكبري: "هذه الرحلة لن تكون ذات فائدة على طهران ودمشق وحسب، لكنها ستشكل حدثا مهما يمكن أن تستفيد منه دول أخرى في المنطقة أيضا".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة رئيسي ستكون أول زيارة لرئيس إيراني إلى دمشق، منذ اندلاع "الحرب الأهلية في سوريا" عام 2011.

#ايران #سوريا

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