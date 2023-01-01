  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

واللا: بن غفير يصدر قرارا جديدا لإغراق الشوارع بالسلاح

الأحد 30 أبريل 2023 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا: بن غفير يصدر قرارا جديدا لإغراق الشوارع بالسلاح



القدس المحتلة/سما/

بإيعاز من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تمت المصادقة اليوم، الأحد، على تقليص إجراءات إصدار رخصة لحمل السلاح وتقصير مدة إصدارها. ويأتي ذلك بعد أن أصدرت الوزارة 12 ألف رخصة حمل سلاح، في الأشهر الأخيرة، وبالرغم من الانتقادات لبن غفير.

ويقضي قرار توسيع المجموعات التي تحمل رخصة سلاح، بإعفاء مقدمي طلبات الحصول على رخصة من مقابلة شخصية للجنود المسرحين الذين مضى خمس سنوات على تسريحهم، وأفراد شرطة وعاملين في خدمة الإنقاذ والإطفاء وجنود نشطين في قوات الاحتياط. وسيطلب من هؤلاء تقديم بيان صحي ومصادقة الشرطة فقط لقد تقديم طلب الحصول على رخصة سلاح.

وزعم بن غفير مبررا القرار "أننا نرى مرة تلو الأخرى أنه في أحداث إرهابية عديدة توجد أهمية كبيرة جدا لحاملي السلاح الشخصي المتواجدين في الموقع، وسنبذل كل ما بوسعنا كي نسمح لكل من يستوفي الاختبارات بالحصول على رخصة سلاح"، وفق ما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني.


وارتفع بشكل كبير عدد رخص السلاح التي أصدرتها وزارة الأمن القومي، منذ شباط/فبراير الماضي، في أعقاب تسهيلات أوعز بن غفير بها. وأدت تعليمات بن غفير إلى ارتفاع عدد تراخيص حمل السلاح خمس مرات خلال شهر واحد، وتم إصدار 408 رخصة سلاح خلال يوم واحد، حسبما ذكر "واللا".


وحذرت رئيسة حركة النساء العاملات والمتطوعات "نعمات"، حاغيت بِئير، من قرار بن غفير ووزارته، وقالت إن "سهولة إصدار تصاريح حمل السلاح ليست لمشكلة القدرة على الحكم، وإنما التعبير البديل عن انعدام القدرة على الحكم بتجسدها الأرعن. هل نريد حقا أن يتجول بيننا الأشخاص الذين لم يخضعوا لاختبار متشدد شاهرين السلاح".

وأضافت أنه "يجدر النظر إلى النتائج الدموية لتأثير لوبي الأسلحة في الولايات المتحدة كي ندرك أي كوارث قد تحدث عندنا هنا، وخاصة أن جميعنا هلعون حيال الأمن الشخصي. والنساء التي تعيش في ظل إرهاب الزوج داخل بيتهما سينامون مدة أقصر عندما يكون المسدس تحت مخدة الزوج. وهذا ليس الحل أبدا لموجة العنف التي تغرق شوارع إسرائيل، وإنما العكس تماما".

#ايتمار بن غفير

الأكثر قراءة اليوم

لا تتضمن أي إشارة للقضية الفلسطينية.. الكشف عن شروط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم رئيس وزراء إسبانيا (فيديو)

تنبأ بما سيحدث في السودان.. نجل مبارك ينشر فيديو مثيرا لتوفيق عكاشة!

مئات جنود احتياط إسرائيليين يحذرون نتنياهو: تشكيلاتنا ستنهار..

مدفيديف: "كلب كييف يواصل النباح"

لأول مرة.. صور من داخل البيت الأبيض لمتابعة "عملية قتل" أسامة بن لادن

تجار غزة يحتجون على الرسوم الإضافية المفروضة من "حماس"

الأخبار الرئيسية

20230430051833

الاحتلال يمدد اعتقال النائب "العدوان" لمدة 8 أيام

e96ab4976754f5b366f595171d9d705c1680252979

صحيفة عبرية تكشف استمرار انخفاض الدافعية للخدمة بجيش الاحتلال

thumbs_b_c_a5a13498284f1a365c09830a15a7d480

قناة عبرية تكشف عن "حرب استخبارية" بين طهران وتل أبيب في اسطنبول

الاقتصاد بغزة تحظر استيراد منتجات تتنافى مع شكلها وبيع أو شراء الشيكات الآجلة

وزير العمل: الأسبوع الجاري سيشهد حوارات معمقة حول قانون الضمان الاجتماعي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية