جيش الاحتلال: تضرر طائرة إسرائيلية هبطت اضطراريا جنوبي البلاد

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تعرض إحدى طائراته لأضرار جراء هبوطها اضطراريا دون وقوع إصابات.



وقال الجيش في بيان": "هبطت طائرة تدريب من نوع "عفروني" اضطراريا في قاعدة للجيش جنوبي البلاد قبل وقت قصير".



وأوضح أن الحادث وقع نتيجة عطل فني في أثناء رحلة تدريب روتينية.



وتابع الجيش في بيانه: "تعرضت الطائرة لأضرار طفيفة، ولم تقع إصابات"، مضيفا أنه فتح تحقيقا في الواقعة.

والأربعاء الماضي، هبطت مقاتلة إسرائيلية، هي الثانية من نوعها خلال ساعات، بشكل اضطراري دون وقوع إصابات.



ووقتها، أعلن الجيش عن هبوط إحدى طائرات "الشبح" اضطراريًا، عقب اصطدامها بطائر في أجواء النقب.



وقال الجيش في بيان آنذاك: "مقاتلة من طراز F-35 اصطدمت خلال مشاركتها في فعاليات الاحتفال بما يُسمى عيد الاستقلال، بطائر في سماء النقب، الأمر الذي تسبب بهبوطها اضطرارًا دون وقوع إصابات".