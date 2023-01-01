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الطاقة الإسرائيلية: سعر ليتر البنزين لن يرتفع في أيار

الأحد 30 أبريل 2023 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطاقة الإسرائيلية: سعر ليتر البنزين لن يرتفع في أيار



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم، الأحد، أن سعر ليتر البنزين أوكتان 95 لن يرتفع خلال شهر أيار/مايو المقبل، وسيبقى سعر الليتر 6.81 شيكل في الخدمة الذاتية، وإضافة 21 أغورة في الخدمة الكاملة

وجاء في بيان الوزارة أن أسعار منتجات الوقود التي تباع للمستهلك في محاطات الوقود ستُعدل عند منتصف ليلة الأحد – الإثنين.

ونصحت وزارة الطاقة المستهلكين بمقارنة بين أسعار البنزين في محطات الوقود المختلفة واختيار أكثر محطة مجدية من حيث الأسعار.


وتنشر مديرية الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنية التحتية كل نهاية شهر أسعار الوقود في الشهر التالي، استنادا إلى حساب معدل أسعار الوقود في منطقة حوض البحر المتوسط في الأيام الخمسة التي تسبق يومي العمل الأخيرين من كل شهر.

#وزارة الطاقة الاسرائيلية

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