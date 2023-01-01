مصرع طفلين شقيقين بحريق داخل منزل في تل السبع

النقب/سما/

لقي طفل (4 أعوام) وطفلة (عامان) من قرية تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد، مصرعيهما تأثرا بحروق أصيبتا بهما إثر اندلاع حريق داخل منزل أُسرتهما.

وضحيتا الحريق الطفل سلطان محمد أبو عنزة وشقيقته حور.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 12:24، حول حريق في بيت بتل السبع. وقدم مسعفون ومضمدون في المكان العلاجات الأولية لطفلين وهما بحالة خطيرة وفاقدتان للوعي".

وأضاف أنه جرى نقل الطفلين، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة تل السبع.

وأعلن الأطباء عن وفاة الطفلين، في وقت لاحق، بعد فشل عمليات الإنعاش لهما وفقا للناطق بلسان المستشفى.

وساد الحزن والأسى تل السبع إثر انتشار النبأ المفجع، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل لأقارب الضحيتين لمواساتهم والوقوف إلى جانبهم في مصابهم الجلل.

وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحريق، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في الملابسات والأسباب.

يذكر أن الحريق أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة، إضافة لمصرع الطفلين.