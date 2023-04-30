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نتنياهو : لن نسمح لإيران بخنقنا "بالإرهاب"

الأحد 30 أبريل 2023 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : لن نسمح لإيران بخنقنا "بالإرهاب"



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن حكومته لن تسمح لإيران بخنق "إسرائيل" بما وصفه بـ "الإرهاب".

وأكد نتنياهو في تصريحات له بمستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، أنها ستعمل ضد "عدوان إيران، وفروعها ووكلائها بالمنطقة".

وتطرق لقضية "الحرس الوطني"، مؤكدًا أنه سيتم العمل على إنشائه وسيتم جلب ميزانية لإضافة ضباط شرطة لاستعادة الأمني الشخصي للإسرائيليين وللمجتمع العربي. وفق قوله.

وبشأن استمرار التظاهرات الرافضة لـ "الإصلاحات القضائية" التي تقودها حكومته، قال نتنياهو: "إننا نبذل جهودًا لحلها من خلال المفاوضات، أنا أؤمن بحسن نية الطرفين، وأنا مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاقات".

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