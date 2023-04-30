شيرين ليست الأولى.. نجوم سقطوا على المسرح أثناء الغناء

وكالات / سما /

سقطت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أثناء إحيائها حفلا في دبي، وقالت معلقة على ذلك: "ما يقع إلا الشاطر.. وهيسيبوا الحفلة وهيقولوا شيرين وقعت".

شيرين ليست المطربة الأولى التي تتعرض لموقف السقوط على المسرح، فهناك العديد من المواقف التي حدثت مع كبار النجوم، ونرصد أبرزهم.

اليسا

النجمة إليسا سقطت أثناء غنائها على مسرح دبي في حفل عام 2018، حيث كانت في فترة علاج من سرطان الثدي.

وبعد شفاء إليسا وتصويرها كليب "إلى كل اللي بيحبوني" الذي أعلنت به عن معركتها مع سرطان الثدي، كان الكليب يتضمن مشهد سقوط إليسا على المسرح، وهو ما كشفت تفاصيله فيما بعد بسبب جلسات علاج سرطان الثدي.

عمرو دياب

النجم عمرو دياب تعرض لنفس الموقف لكنها كانت مجرد سقطة وليس بسبب وعكة صحية، فكان يحي حفلاً بأحد فنادق القاهرة منتصف شهر مارس الماضي، وهو يغني أغنية "يا أنا يا لا"، وسقط على المسرح لكنه تدارك الموقف سريعاً وعلق مازحاً مع جمهوره: "عادي عادي".

عبد الله الرويشد

في منتصف 2019، تعرض الفنان الكويتي عبد الله الرويشد للسقوط على المسرح خلال إحيائه حفلاً في مركز جابر الأحمد، حيث تعثرت قدمه وتعرض لسقوط قوي نُقل على أثره للمُستشفى، ليتبين تعرضه لبعض الكدمات.

ماجدة الرومي

تعرضت ماجدة الرومي لسقوط مفاجئ على المسرح في حفل افتتاح مهرجان جرش الغنائي بالأردن، وتم تداول مقطع فيديو لحظة سقوط ماجدة الرومي بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.



ميادة الحناوي

عام 2019، سقطت الفنانة ميادة الحناوي من على خشبة مسرح مهرجان صفاقس الغنائي في تونس، بعد إصابتها بدوار مفاجئ، أثناء غنائها أغنيتها الشهيرة "أنا بعشقك"، وطلبت من جمهورها أن تكمل حفلها وهي جالسة على الكرسي، وقالت: "ممكن تسمحولي وأنا جالسة معلش".