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انتقادات شديدة لأسترالي يحتفظ بأسماك قرش في حوض داخل قصره

الأحد 30 أبريل 2023 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتقادات شديدة لأسترالي يحتفظ بأسماك قرش في حوض داخل قصره



وكالات / سما /

تعرض رجل أسترالى لهجوم شديد بعد الكشف عن تربية أسماك القرش فى حوض للأسماك بممتلكاته، وكان الرجل قد نشر مقطع فيديو يعرض خزانه الضخم سعة 20000 لتر فى قصره فى كانجارو بوينت، جنوب سيدنى، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية. 

وظهر الرجل وهو يغير الماء فى الخزان عن طريق ضخ المياه من شاحنة متوقفة خارج المنزل، ونشر فيديو مع تعليق "تغيير الماء بمقدار 10000 لتر على خزان أسماك القرش الخاص بي يجعل الحيوانات سعيدة".

ووجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى انتقادات شديدة لصاحب المنزل الذى يحتفظ بأسماك القرش كحيوانات أليفة، حيث ادعى العديد أنه كان يمنع مخلوقات البحر من حريتهم، فيما أفرغ صاحب المنزل نصف الخزان وكان يعيد ملأه بمياه جديدة، ما دفع البعض إلى التساؤل عن مكان الاحتفاظ بأسماك القرش فى هذه الأثناء.

فيما قال صاحب المنزل إن أسماك القرش "لا تزال في قاع الخزان فى المياه الضحلة أثناء قيامه بالتنظيف"، وأضاف: "الخزان سعته 20000 لتر وهم يسبحون فى النصف السفلي من الخزان".

بينما اعترض العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على حقيقة أن أسماك القرش كانت محصورة في مثل هذه المساحة الصغيرة، وكتب أحدهم: "المحيط الحقيقى والحرية هى ما يجعلهم سعداء"، وكتب آخر: "يمكنك تركها تتجول بحرية وسعادة في البحر بدلاً من ذلك".

#البحر #استرالي #اسماك #القرش #حوض #أستراليا

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