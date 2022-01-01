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فيس بوك جمعهم.. لم شمل كلب وعائلته بعد غياب أكثر من 300 يوم

الأحد 30 أبريل 2023 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيس بوك جمعهم.. لم شمل كلب وعائلته بعد غياب أكثر من 300 يوم



وكالات / سما /

تم لم شمل كلب كان موجودًا فى ملجأ ومعروض للتبنى، بأسرته بعد ما يقرب من عام من الانفصال بفضل منشور على وسائل التواصل الاجتماعى، إذ تم إحضار الكلب" جوسى"، إلى مركز حيوانات أوستن باعتباره ضالًا فى يونيو 2022.

ونشرت صفحة "ماسكوتاس دى أوستن" باللغة الإسبانية على موقع فيس بوك التابعة للمركز صورة لها على أنها كلبة قابلة للتبنى فى ديسمبر الماضي، إلا أن الصورة انتشرت عبر فيس بوك، برفقة المنشور، حيث اكتشفها أصحاب الكلب.

مالك الكلب لم يتوقع رؤيتها مرة ثانية

وكان ملاك الكلب موجودين فى تكساس قبل أن ينتقلا إلى ميامى بولاية فلوريدا، وقال مالك الكلب: "لم أتوقع مطلقًا رؤيتها مرة أخرى"، إذ أن أحد الجيران أخبر العائلة أن الكلبة جوسى، التى كانت تدعى فى الأصل كارداشيان، توفيت.

سارت الأسرة على الفور لأكثر من 20 ساعة إلى أوستن لاصطحاب الكلب، وكانت جوسى تحت رعاية مركز الحيوانات فى أوستن لمدة 301 يومًا، وتظهر الصور اللحظة التى رأت فيها الكلبة عائلتها لأول مرة منذ ما يقرب من عام، إذ هزت الكلبة المتحمسة ذيلها وقفزت عليهم.

بدوره، قال لويس هيريرا، معلم الصحة العامة بمركز أوستن للحيوان: "لم تكن الكلبة جوسى تثق في الغرباء أثناء تواجدها فى الملجأ، ولكن فى المرة الثانية التى رأت فيها عائلتها، كانت كلها تهتز وتبتسم".

#كلب #لم شمل #فيس بوك #الانفصال

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