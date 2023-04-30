"غزل ملوكي".. أردنيون يتفاعلون مع تهنئة ولي العهد لخطيبته بعيد ميلادها

عمان / سما /

تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تهنئة ولي عهد بلادهم، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لخطيبته المهندسة السعودية رجوة آل سيف بمناسبة عيد ميلادها.

وقال الحسين في منشور كتبه عبر حسابه في إنستغرام: "غاليتي رجوة.. كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة. كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك".

وأرفق الأمير الحسين منشوره بصورة باللونين الأبيض والأسود، تظهر فيها خطيبته رجوة برفقة حصان.

وتفاعل متابعو الأمير الأردني الشاب عبر إنستغرام مع المعايدة، معربين عن سعادتهم؛ معلقين: "غزل الملوك"، و"ولي عهدنا رومنسي.. علم شبابنا".

فيما قال آخرون: "غزل راقي وملوكي جداً"، "كل سنه ورجوتك بخير يا سمو الأمير"، "الله يحفظكم و يخليكم لبعض يا رب".

وكان الديوان الملكي الأردني، أعلن في السابع عشر من أغسطس الماضي، خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والآنسة رجوة خالد آل سيف.