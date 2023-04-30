  1. الرئيسية
  2. الصحة

نقص فيتامين ب 12.. علامات تساعدك في اكتشافه

الأحد 30 أبريل 2023 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقص فيتامين ب 12.. علامات تساعدك في اكتشافه



وكالات / سما /

يعتبر فيتامين ب 12 من أهم الفيتامينات التي يجب توافرها في الجسم لننعم بصحة جيدة، حيث أن نقصه يؤثر على قدراتنا اليومية بشكل كبير.

ضنقص فيتامين ب 12 يرتبط ارتباطا وثيقا بالضعف الإدراكي، والذي يمكن أن يؤثر على اتخاذ قراراتنا، وقدرتنا على التركيز، وقد يتسبب أيضًا في الإصابة بالخرف.

إذا بدأت عملية التمثيل الغذائي بالتباطؤ مما تسبب في زيادة الوزن، فقد يشير ذلك إلى أنك بحاجة إلى المزيد من فيتامين ب 12.

ويمكن العثور على فيتامين ب 12 في البروتينات مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، لذا فإن من يتبعون نظام غذائي نباتي يجب أن يكونوا أكثر حرصا.

كما يعتبر التفاح والموز والتوت مصادر جيدة لـ ب12 ، بالإضافة إلى الشمندر والفطر والبطاطس.

وأضافت كاتارينا: "يلعب هذا الفيتامين دورا مهما في إنتاج المواد الكيميائية بالدماغ التي تؤثر على الحالة المزاجية، لذلك من المهم للغاية التأكد من أنك تتناول نظاما غذائيا يحتوي على كمية كافية من ب 12".

وأكملت: "نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يؤثر أيضا على نمو خلايا الدم البيضاء الضرورية لوظيفة الجهاز المناعي، كما يسمح لجسمك بإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم".

#فيتامين ب 12 #علامات #الصحة #الجسم #الفيتامينات

الأكثر قراءة اليوم

لا تتضمن أي إشارة للقضية الفلسطينية.. الكشف عن شروط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

شاهد: ظهور شاهقة مائية في بحر غزة

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم رئيس وزراء إسبانيا (فيديو)

تنبأ بما سيحدث في السودان.. نجل مبارك ينشر فيديو مثيرا لتوفيق عكاشة!

مئات جنود احتياط إسرائيليين يحذرون نتنياهو: تشكيلاتنا ستنهار..

نيويورك تايمز: حاكم فلوريدا قدم أوراق اعتماده لـ"إسرائيل" كمرشح لرئاسة أمريكا

لأول مرة.. صور من داخل البيت الأبيض لمتابعة "عملية قتل" أسامة بن لادن

الأخبار الرئيسية

محامي النائب الأردني المعتقل بإسرائيل : سيتم تمديد توقيفه لـ8 أيام

الإحصاء: 367 ألف عاطل عن العمل والخليل ودير البلح الأعلى معدلًا

واللا العبري : خلاف بين "أمان" والموساد حول إطلاق مقذوفات من لبنان

لا تتضمن أي إشارة للقضية الفلسطينية.. الكشف عن شروط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

image_processing20230430-3714321-jhw88o

لبنان قد تتحول لجبهة ساخنة.. هآرتس: إيران تجني مكاسب سياسية يصعب القضاء عليها بالصواريخ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية