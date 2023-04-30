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أدوات منزلية "سامة" برئتيك.. الشموع المعطرة واحدة منها

الأحد 30 أبريل 2023 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أدوات منزلية "سامة" برئتيك.. الشموع المعطرة واحدة منها



وكالات / سما /

غالبا عندما نتحدث عن التلوث يسيطر على تفكيرنا أبخرة السيارات السامة، وحرق الوقود الأحفوري، والمصانع لكننا لا نفكر بما يمكن أن تتسبب به بعض الأدوات في منازلنا من تلوث.

وحدد الأطباء الأسباب الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض جودة الهواء في المنزل مع اقتراح أفضل الحلول لذلك.

مواقد حرق الأخشاب

مواقد حرق الأخشاب على رأس قائمة ملوثات الهواء في الأماكن المغلقة.

يمكن أن تطلق جسيمات سامة صغيرة بما يكفي لتدخل مجرى الدم وتنتقل في جميع أنحاء الجسم، وتستقر في القلب والدماغ والأعضاء الأخرى.

يمكن أن يكون لها آثار صحية خطيرة، للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.

الشموع المعطرة

في حين أن الشموع المعطرة قد تخفي أي روائح غير مرغوب فيها إلا أنها حتما تضر بالرئتين.

الشموع المعطرة وأعواد البخور تنبعث منها جزيئات صغيرة من الملوثات تؤثر بشكل سلبي على الجهاز التنفسي.

مستحضرات تنظيف

منتجات التنظيف، مثل تلميع الأثاث ومعطر الهواء ومنظف السجاد ومنظف الأفران، بالإضافة إلى البخاخات مثل مزيل العرق ومثبت الشعر، تحتوي على مركبات عضوية تهيج عند استنشاقها مجرى الهواء وتسبب الغثيان وتضر بأعصابنا.

يجب ارتداء أقنعة واقية عند استخدامها تجنبا للخطر.

#الرئة #الشموع #السامة #تلوث

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