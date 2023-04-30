طريقة إخفاء الظهور في تطبيق الماسنجر على الهاتف الذكي

وكالات / سما /

قد يرغب بعض مستخدمي موقع "فيسبوك"في بعض الأحيان إلى استخدام تطبيق "فيسبوك ماسنجر" Messenger التابع لـ"الفيسبوك" بصورة مخفيّة دون أن يظهروا متّصلين لجهات الاتّصال لديهم، إذ قد يتسبّب لك هذا في بعض الإزعاج، أو يُعطّلك عن أداء شيء ما، أو يُعرّضك لنوع من الإحراج إن تجاهلت الرد على الرسائل والتفاعل مع الأصدقاء.

ولهذا فإن "الفيسبوك" يوفر خاصية تتيح لك التحكّم في حالة نشاطك التي تظهر لجهات الاتّصال بحيث تبدو لهم متّصلًا متى رغبت في ذلك، أو تستخدم الموقع دون الظهور بحالة نشطة.

كيفية إيقاف حالة نشاطك في "ماسنجر فيسبوك"؟

إذا كنت تستخدم تطبيق "فيسبوك ماسنجر" المُخصّص للهواتف الذكيّة سواًء على هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو نظام iOS فبإمكانك إيقاف ظهور حسابك بحالة نشطة أو إيقاف عرض معلومات حالة نشاطك لجهات الاتصال لديك من خلال اتّباع الخطوات التالية:

- سجّل الدخول إلى تطبيق "الفيسبوك" من خلال هاتفك الذكيّ.

- بعد ذلك اذهب إلى قائمة إعدادات التطبيق من خلال الضغط على علامة الخطوط الثلاث الأفقيّة المتراصّة فوق بعضها البعض في الجزء العلويّ من الصفحة.

- ثم من القائمة المنسدلة التي ظهرت أمامك اضغط على خيار "الإعدادات" Settings الموجود في جزء "الإعدادات والخصوصيّة" Settings & Privacy.

- الآن من قائمة الإعدادات والخصوصيّة اذهب إلى جزء "الجمهور وإمكانيّة الوصول" Audience and Visibility واختر "حالة النشاط" أو من قائمة «Settings & Privacy» إذا كنت تستخدم التطبيق باللغة الإنجليزيّة اضغط على خيار «Active status».

- الآن قم بالضغط على علامة التنشيط الزرقاء المقابلة لخيار "عرض الوقت الذي تكون فيه نشطًا" Show when you're active حتّى يتم إلغاء التفعيل.

- في النهاية قم بتأكيد الأمر بالضغط على زر "إيقاف التشغيل" Turn off لإتمام الإجراء، كما موضح بالصورة المرفقة أدناه.

كيفية الظهور غير متصل في "الفيسبوك"؟

- حتى تتمكن من الظهور غير متصل في الفيسبوك “Facebook”، قم بفتح التطبيق من هاتفك المحمول وانقر على أيقونة الخيارات واضغط على زر “Settings” لفتح صفحة الإعدادات.

- قم بالتمرير نحو الأسفل حتى تصل إلى خيار “Active Status” وقم بالنقر عليه.

- الآن عليك النقر على الأيقونة التي تظهر بالصورة التالية حتى يتم تعطيل الظهور كمتصل وتصبح حالتك اوفلاين على الفيسبوك.

- قم بتطبيق نفس الخطوات السابقة أعلاه، ثم قم بالنقر على زر “Turn OFF”.

تطبيق ماسنجر فيسبوك

تطبيق ماسنجر Messenger هو تطبيق للرسائل المباشرة والفورية، تابع لموقع "الفيسبوك" Facebook، بحيث تم استبدال رسائل الموقع بشكل كامل، وجعلها فقط ضمن تطبيق أو موقع الماسنجر، إذ يمكن لمستخدمي "الفيسبوك" التواصل مع بعضهم البعض من خلاله، بإرسال الرسائل، والصور، والفيديوهات، وإجراء المكالمات وغيره.

وقد تم إطلاق الماسنجر في أغسطس عام 2011، وهو متاح دون الحاجة لإنشاء حساب في "الفيسبوك" لدخوله، بل يمكن التسجيل والدخول إليه مباشرة.

مزايا تطبيق الماسنجر

• إرسال الرسائل، الصور، الفيديوهات، والأشكال والملصقات الهزلية مثل الإيموجي، وثيمات الدردشة التي يمكن استخدامها لتغيير خلفية المحادثة، وفقاعة الرسائل فيها.

• خاصية الدفع عن طريق التطبيق، بإرسال النقود إلى أحد الأصدقاء، وإضافة بطاقة الائتمان وحسابات الدفع المختلفة بطريقة آمنة.

• خاصية الوضع المظلم (Dark Mode)، وذلك في حالة استخدام التطبيق في الليل، مما يساعد على استخدامه بسهولة ويسر.

• الألعاب، حيث يوفر الماسنجر العديد من الألعاب التي يمكن أن يستمتع بها المستخدم، أو حتى ضمن مجموعة أشخاص أيضًا، دون الحاجة لتحميل تطبيقات أخرى خاصة بذلك.

• مشاركة الموقع (Share location)، وهي خاصية يمكن استعمالها فقط في تطبيق الماسنجر، ويمكن مشاركة الموقع لمدة ساعة واحدة فقط.

• تسجيل صوت بطريقة hand free؛ أي بمجرد الضغط على التسجيل مرة واحدة فقط، وليس كما كان سابقًا، الضغط عليه مطولًا إلى الانتهاء منه.

• مشاهدة الفيديو من خلال خاصية المشاهدة معًا (watch together)، من مثل مشاهدة فيلم، أو فيديو لأغنية، أو عروض تلفزيونية وغيره، وذلك خلال مكالمة الفيديو مع الأصدقاء.

• إمكانية التحكم بإعدادات الإشعارات، بجعلها صامتة لساعات، أو تجاهلها نهائيًا، وذلك في موقع الماسنجر وتطبيقه.

• إضافة جهات اتصال الهاتف في تطبيق الماسنجر، لإيجاد الأصدقاء بسهولة ويسر.

• خاصية غرف الماسنجر (messenger rooms)، والتي يمكن من خلالها إجراء مكالمة فيديو مع مجموعة من الأشخاص يصل عددهم حتى 50، ومشاركة رابط هذه الغرفة أيضًا.