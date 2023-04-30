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لماذا تعاقد مركز بلاطة مع حارس شباب رفح؟

الأحد 30 أبريل 2023 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا تعاقد مركز بلاطة مع حارس شباب رفح؟



غزة / سما /

وافق شباب رفح على رحيل حارس مرماه عبد الله شقفة لصفوف مركز بلاطة, على سبيل الإعارة مدة موسمين, تمهيدا للظهور مع الأخير بدءا من الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وبحسب مقربين من مركز بلاطة, فإن النادي راقب أوضاع شقفة في الموسم المنصرم, لأجل التعاقد معه, بعد ظهوره بصورة مميزة برفقة شباب رفح.

وأوضح المقربون من بلاطة, أن قرار التعاقد مع حارس شباب رفح, جاء بسبب تقدم الحارس الأساسي سائد أبو سليم في العمر ووصوله لـ"40 عاما".

ويعدّ أبو سليم من الركائز الأساسية في صفوف "الجدعان" على مدار سنوات طويلة, لكن تقدمه في العمر, دفع النادي للبحث عن حارس مرمى قوي, قبل أن يجد ضالته في شقفة صاحب "32 عاما".

ومن المتوقع أن يلعب شقفة أساسيا مع مركز بلاطة, نظرا لخبرته الطويلة في الملاعب المحلية, ناهيك عن وجوده ضمن قائمة المنتخب الوطني الفلسطيني الأول في بطولة كأس العرب 2021 التي استضافتها قطر.

#شباب رفح #مركز بلاطة

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