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الحكومة الألمانية توافق على تمويل مشاريع رياضية في غزة

الأحد 30 أبريل 2023 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الألمانية توافق على تمويل مشاريع رياضية في غزة



غزة / سما /

بارك مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية للأسرة الرياضية في قطاع غزة، بعد استلام الموافقة على تمويل (4) مشاريع بقيمة مليون دولار، بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وأشاد هنية، بالدعم المقدم من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني KFW، بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الرياضة الفلسطينية، مقدماً شكره للأندية التي بادرت لتقديم مشاريع لتطوير مرافقها لخدمة الرياضيين، وبمساندة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

الجدير ذكره، أن المشاريع التي حصلت على التمويل هي إنشاء صالة مغطاة لنادي النصر العربي وصالة الجيم لنادي اتحاد خانيونس وصالة متعددة لنادي الزوايدة وصالة متعددة ومدرج لنادي اتحاد دير البلح.

#غزة #الحكومة الألمانية

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